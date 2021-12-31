Видеопоздравление украинского лидера стартовало, как всегда, в последние минуты перед Новым годом. Он подытожил самое важное, что произошло в 2021 году. Президент сделал это в компании украинцев, которые преданно работают для Украины в разных отраслях.

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Новогоднее поздравление президента

Зеленский начал приветствие со слов, что в новогодний вечер все традиционно собираются за столом с семьей, зовут гостей, смотрят новогодние обращения президентов. А президенты сначала жалуются, потом оправдываются, но в целом хвастаются тем, что удалось сделать.

Но этот год особенный, это год 30-летия нашей независимости. Поэтому в этом году будет иначе. Я буду говорить не о том, что было сделано, а о тех, кто это сделал,
– отметил глава государства.

Он добавил, что речь идет не только про 2021 год, а обо всех годах независимости.

Президент вспомнил об украинцах, которые

  • для спасения одного младенца поднимались в небо и взлетали на "Мечте", чтобы доставить вакцину в десятки стран,
  • ежедневно спускаются под землю, чтобы всем было светло и тепло,
  • работают на земле, чтобы украинцам было сытно и вкусно,
  • плавят металл и строят мосты,
  • обучают школьников и детей с инвалидностью,
  • спортсменов, в том числе и паралимпийцев, а также их тренеров,
  • делали прививки, уникальные хирургические операции, служили медсестрами годами,
  • лечат людей на оккупированных территориях,
  • матерей, которые всю жизнь воспитывают детей, и девушку, которая стала мамой для своих братьев и сестер после смерти родной,
  • школьников, побеждающих на Олимпиадах,
  • рисуют, читают, поют, пишут об Украине и для нее,
  • делают изобретения и открытия,
  • везут украинцев на работу на трамвае, автобусе, троллейбусе,
  • спасают, лечат и стоят на страже порядка,
  • не боялись говорить правду в оккупированном Крыму,
  • ждут своих родных из плена,
  • защищают Украину с 2014 года и до сих пор.

Всех этих людей президент пригласил в Мариинский дворец. "Миллионы вас, что вместе является одним большим "мы". Настолько большим, что в мире нет здания, где можно было бы собрать всех", – добавил Зеленский.

Достижения и подвиги Украины и украинцев

Глава государства добавил, что в 2021 году были вещи, о которых хотелось бы забыть, однако много и таких, которые хочется помнить:

  • украинские спортсмены выступали на соревнованиях по всему миру, получая награды;
  • Украина праздновала 30-тый День Независимости, собрав в Киеве лидеров более 100 стран, как восторженно все наблюдали за парадом украинского войска. "Нас наконец объединило не бедствие, а праздник. Мы учимся объединяться не против кого-то, а за себя", – подчеркнул Зеленский;
  • в 2021 году по всему миру громко звучало, что Крым – это Украина: "Голосом не только Украины, но и 46 участниками крымской платформы";
  • успехи Украины на Евровидении;
  • военные разведчики провели операцию в Афганистане;
  • приняли закон об олигархах;
  • собрали рекордный урожай и запустили рынок земли;
  • сдвиг в производстве военной техники,
  • результаты реализации программы "Большая стройка".

Кроме того, президент пообещал, что в 2022 году ветераны получат квартиры. А также вспомнил и о добровольцах, в частности Дмитрия Коцюбайло, который стал Героем Украины.

Планы на будущее

Среди того, что не удалось достичь

  • высокие зарплаты для учителей;
  • высокий уровень вакцинации населения;
  • завершение войны на Донбассе.

Зеленский выразил надежду, что этого удастся достичь уже в 2022 году, "который точно будет лучше".

Завершил президент приветственную речь словами о грядущем возвращении к Украине оккупированных Донбасса и Крыма: "Как только мы заберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте". Тогда, убежден глава государства, страна снова объединится, как одна большая семья.

Поздравление Владимира Зеленского с Новым годом: онлайн-трансляция