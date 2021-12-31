Відеопривітання українського лідера стартувало, як завжди, в останні хвилини перед Новим роком. Він підсумував найважливіше, що відбулося у 2021 році. Президент зробив це у компанії українців, які віддано працюють для України у різних галузях.

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Новорічне вітання президента

Зеленський розпочав привітання зі слів, що у новорічний вечір усі традиційно збираються за столом із родиною, кличуть гостей, дивляться новорічні звернення президентів. А президенти спочатку жаліються, потім виправдовуються, але загалом хваляться про те, що вдалося зробити.

Але цей рік особливий, це рік 30-річчя нашої незалежності. Тому цьогоріч буде інакше. Я буду говорити не про те, що було зроблено, а про тих, хто це зробив,

– зазначив глава держави.

Він додав, що мовиться не лише про 2021 рік, а про усі роки незалежності.

Глава держави згадав про українців, які

для порятунку одного немовляти здіймалися у небо та злітали "Мрією", щоб доставити вакцину у десятки країн,

щодня спускаються під землю, аби всім було світло і тепло,

працюють на землі, аби українцям було ситно і смачно,

плавлять метал і будують мости,

навчають школярів та дітей з інвалідністю,

спортсменів, зокрема й паралімпійців, а також їхніх тренерів,

робили щеплення, унікальні хірургічні операції, служили медсестрами протягом років,

лікують людей на окупованих територіях,

матерів, які все життя виховують дітей, та дівчину, яка стала мамою для своїх братів і сестер після смерті рідної,

школярів, які перемагають на олімпіадах,

малюють, читають, співають, пишуть про Україну і для неї,

роблять винаходи й відкриття,

везуть українців на роботу трамваєм, автобусом, тролейбусом,

рятують, лікують та стоять на сторожі порядку,

не боялися говорити правду в окупованому Криму,

чекають своїх рідних з полону,

захищають Україну від 2014 року і до нині.

Усіх цих людей президент запросив у Маріїнський палац. "Мільйони вас, що разом є одним великим "ми". Настільки великим, що у світі немає будівлі, де можна було б зібрати усіх", – додав Зеленський.

Досягнення та здобутки України й українців

Глава держав додав, що у 2021 році були речі, про які хотілося б забути, однак багато й таких, які хочеться пам'ятати:

українські спортсмени виступали на змаганнях по всьому світу, здобуваючи нагороди;

Україна святкувала 30-ий День Незалежності, зібравши у Києві лідерів понад 100 держав, як захоплено всі спостерігали за парадом українського війська. "Нас нарешті об'єднало не лихо, а свято. Ми вчимося єднатися не проти когось, а за себе", – наголосив Зеленський;

у 2021 році по всьому світі гучно лунало, що Крим – це Україна: "Голосом не тільки України, а й 46 учасниць Кримської платформи";

успіхи України на Євробаченні;

військові розвідники провели операцію в Афганістані;

прийняли закон про олігархів;

зібрали рекордний урожай та запустили ринок землі;

зрушення у виробництві військової техніки,

результати реалізації програми "Велике будівництво".

Крім того, президент пообіцяв, що у 2022 році ветерани отримають квартири. А також згадав і про добровольців, зокрема Дмитра Коцюбайла, який став Героєм України.

Плани на майбутнє

Серед того, чого не вдалося досягти

вищі зарплати для вчителів;

високий рівень вакцинації населення;

завершення війни на Донбасі.

Зеленський висловив сподівання, що цього вдасться досягти вже у 2022 році, "який точно буде кращим".

Завершив президент вітальну промову словами про майбутнє повернення до України окупованих Донбасу та Криму: "Як тільки ми заберемо лінію розмежування у голові, вона зникне й на карті". Тоді, переконаний глава держави, країна знову об'єднається, як одна велика родина.

Привітання Володимира Зеленського з Новим роком: онлайн-трансляція