Глава государства тоже был на концерте – он сидел в зале. Президент даже поучаствовал в номере, сыграв своего двойника с именем Валера.

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Шутки о Зеленском в новогоднем номере "Квартала 95"

На сцене роли Владимира Зеленского и его супруги сыграли актеры Квартала 95 – Юрий Великий и Елена Кравец.

Согласно сюжету, пара пришла на концерт как зрители. Вблизи них сидели сам Зеленский и его жена Елена, а также глава Офиса Президента Андрей Ермак и его первый помощник Сергей Шефир.

Вов, как здорово ты придумал! Чтобы нас никто не заметил, и мы спокойно отдохнули, посадить в первый ряд своего двойника,

– сказала Елена Кравец.

На экранах в тот момент показали сидящего в зале президента. Актриса "Квартала 95" пошутила, что сходства мало, потому что у двойника "вид усталый". В общей сложности президента несколько раз привлекали к участию в номере.

Упоминания о других политиках в праздничном выпуске

В новогоднем выпуске кварталовцы шутили о пятом президенте Петре Порошенко, а также экс-спикере Верховной Рады Дмитрии Разумкове.

Упомянули и о программе "е-Поддержка", в рамках которой у украинцев есть возможность получить 1 000 гривен за прививку от коронавируса.

В "Квартале 95" были шутки о Зеленском: смотрите видео (с 01:06:02)