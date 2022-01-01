Глава держави теж був на концерті – він сидів у залі. Президент навіть взяв участь у номері, зігравши свого двійника з іменем Валера.

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Жарти про Зеленського у новорічному номері "Кварталу 95"

На сцені ролі Володимира Зеленського та його дружини зіграли актори Кварталу 95 – Юрій Великий та Олена Кравець.

Відповідно до сюжету, пара прийшла на концерт як глядачі. Поблизу них сиділи сам Зеленський і його дружина Олена, а також очільник Офісу Президента Андрій Єрмак та його перший помічник Сергій Шефір.

Вов, як здорово ти вигадав! Щоб нас ніхто не помітив, і ми спокійно відпочили, посадити у перший ряд свого двійника,

– сказала Олена Кравець.

На екранах у той момент показали президента, який сидів у залі. Акторка "Кварталу 95" пожартувала, що схожості мало, бо у двійника "вигляд втомлений". Загалом президента декілька разів залучали до участі у номері.

Згадки про інших політиків у святковому випуску

У новорічному випуску кварталівці жартували щодо п'ятого президента Петра Порошенка, а також ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Згадали й про програму "єПідтримка", в межах якої українці мають можливість отримати 1 000 гривень за щеплення від коронавірусу.

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