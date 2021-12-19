В частности пострадали новогодние красавицы города Мариуполь и Лебедина. Оба случая произошли именно в День Святого Николая, 19 декабря.

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В Мариуполе упала главная елка

Местное издание "MRPL.CITY" написало, что главная елка в Мариуполе стояла в центре города – на Театральной площади.

Она фактически на глазах у людей рухнула на железное ограждение. Спасатели рассказали журналистам, что 19 декабря в городе был штормовой ветер, превышающий 15 метра в секунду. Предполагают, что именно это стало причиной инцидента.

Момент падения елки в Мариуполе: смотрите видео

Кстати, по данным издания, открытие елки состоялось в полночь с 18 на 19 декабря. Ее высота – 14 метров. Это искусственное дерево, которое украсили красными и золотыми игрушками и 100 тысячами светодиодов.

В Мариуполе упала елка: смотрите видео

В Мариуполе спала главная елка города / Фото "MRPL.CITY"

Елка рухнула также на Сумщине

"Суспільне" написало, что елка в Лебедине стояла на площади Соборной. Глава Лебедина Александр Бакликов рассказал, что по его словам это случилось из-за ветра.

Сильный ураган. Хоть стояла она на растяжках, но они лопнули и она упала. Не выдержала и основа. Ее вывернуло с корнями,

– рассказал чиновник.

На Сумщине из-за ветра упала главная елка в Лебедине / "Суспыльне"

Он также добавил, что в этом году елка имеет высоту 20 метров. Это ориентировочно на 5 метров больше, чем обычно. Кроме того, Бакликов добавил:

к счастью, в результате падения елки люди не травмировались;

украшения и гирлянды повредили частично – на той стороне, где упало дерево.

На место приехала техника и работники, которые подняли елку. Ориентировочно в 12 часов 19 декабря мэр города рассказал, что работы завершили.

Коротко о непогоде в Украине 19 декабря в День Святого Николая

Спасатели объявили 19 декабря в Украине штормовое предупреждение. В частности – порывы ветра, гололед и метели.

В частности сильный ветер на большинстве территорий Украины – до 15 – 20 метров за секунду. Зато в Карпатах еще более мощный – 25 – 30 метров за секунду.

Самую теплую погоду прогнозировали во Львове и Симферополе – +2...+4 градусов.

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