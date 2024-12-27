Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко пообщалась с военными из 57 отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко. Сейчас военные защищают нас на Волчанском направлении.

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"Все вернем – и вернемся домой"

За время полномасштабной войны бойцы 34 батальона защищали Украину буквально на всех направлениях. В частности, участвовали в освобождении Херсона от российских оккупантов. Сейчас защитники находятся на Волчанском направлении, где достаточно громко.

Наши защитники верят, что в конце концов удастся отразить нашествие России. Все вернутся домой живыми и здоровыми.

Рождество и Новый год – семейные праздники. А нам приходится бить врага. Дома уже елку поставили. Немного новогодний праздник у них. Главное, чтобы не было этой войны; чтобы мирное население не погибало; чтобы военные не погибали; чтобы маленькие дети не погибали,

– сказал защитник Виктор.

К сожалению, праздничного настроения нет. Но, несмотря на все, защитники поставили елку и украшали ее всем коллективом. Ранее в результате одного из ракетных обстрелов взрывная волна буквально срезала большую елку и забросила ее на позиции наших защитников. Именно ту елку они будут помнить много-много лет.

Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Желаю всего наилучшего. Чтобы все дождались своих родных и близких, а чтобы Украина осталась на своей территории. Надеюсь, что все вернем и вернемся домой,

– пожелал военный Александр.

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Скриншот с трансляции