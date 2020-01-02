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      Новогодние елки в Житомире будут переделывать на обогрев для теплиц

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      Куда можно сдать использованные елки в Житомире / ztv.zp.ua (ілюстративне фото)

      Новогодние елки в Житомире можно сдать на переработку. Деревья утилизируют с помощью спецоборудования для измельчения отходов древесины в щепу.

      Елки измельчают в щепу. Ее потом будут использовать для обогрева теплиц, в которых выращивают вечнозеленые растения, сообщили в горсовете.

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      Елки и сосны на утилизацию в Житомире принимает коммунальное предприятие "Зеленстрой". Пункт приема новогодних деревьев начал работу 2 января в Кавалерийском переулке, 13.

      Заметим, что в то же время в Киеве работают 15 пунктов приема использованных новогодних елок, сосен и елей. Столичные деревья тоже будут перерабатывать на щепу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Экология Новости Житомира
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