Новорічні ялинки в Житомирі перероблятимуть на обігрів для теплиць

Новорічні ялинки в Житомирі можна здати на переробку. Дерева утилізують за допомогою спецобладнання для подрібнення відходів деревини у тріску.

Ялинки подрібнюють у тріску. Її потім використовуватимуть для обігріву теплиць, в яких вирощують вічнозелені рослини, повідомили у міськраді.

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Ялинки та сосни на утилізацію в Житомирі приймає комунальне підприємство "Зеленбуд". Пункт прийому новорічних дерев почав роботу 2 січня у провулку Кавалерійському, 13.

Зауважимо, що водночас у Києві працюють 15 пунктів прийому використаних новорічних ялинок, сосен і смерек. Столичні дерева теж перероблятимуть на тріску.