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      Новогодний мастер-класс для детей своих работников устроил "Укрлендфарминг"

      Новая тема 26 Читати новину українською

      Детский праздник у родителей на рабочем месте. В компании "Укрлендфарминг" традиционно, уже восьмой год подряд, проводят новогодний детский мастер-класс в центральном и региональном офисах.

      На один выходной день рабочее помещение превращается в праздничное пространство, где ребенок пробует творить и одновременно ближе знакомится с местом, где работает папа или мама.

      Была идея сблизить родителей с детьми, чтобы детки больше стали понимать, где родители проводят свое время целыми неделями с понедельника по пятницу. Когда мы впервые провели этот мастер-класс, то детки очень были поражены и очарованы. Им понравилось, где именно находится папа, папино или мамино рабочее место,
      – рассказала руководитель HR департамента "Укрлендфарминг" Марина Савустяненко.

      В этот раз дети с помощью профессиональных мастеров разрисовывали эко-рюкзаки. Каждый для себя выбрал любимого персонажа – героя мультика или сказки.

      Сладости, шоу мыльных пузырей, просмотр мультфильмов и другие развлечения порадовали и детей, и взрослых. А по завершению праздника дети получили уникальные подарки, которые сделаны собственноручно.

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      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Укрлендфарминг
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