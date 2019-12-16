Новогодний мастер-класс для детей своих работников устроил "Укрлендфарминг"

Детский праздник у родителей на рабочем месте. В компании "Укрлендфарминг" традиционно, уже восьмой год подряд, проводят новогодний детский мастер-класс в центральном и региональном офисах.

На один выходной день рабочее помещение превращается в праздничное пространство, где ребенок пробует творить и одновременно ближе знакомится с местом, где работает папа или мама.

Была идея сблизить родителей с детьми, чтобы детки больше стали понимать, где родители проводят свое время целыми неделями с понедельника по пятницу. Когда мы впервые провели этот мастер-класс, то детки очень были поражены и очарованы. Им понравилось, где именно находится папа, папино или мамино рабочее место,

– рассказала руководитель HR департамента "Укрлендфарминг" Марина Савустяненко.

В этот раз дети с помощью профессиональных мастеров разрисовывали эко-рюкзаки. Каждый для себя выбрал любимого персонажа – героя мультика или сказки.

Сладости, шоу мыльных пузырей, просмотр мультфильмов и другие развлечения порадовали и детей, и взрослых. А по завершению праздника дети получили уникальные подарки, которые сделаны собственноручно.