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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
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      Новорічний майстер-клас для дітей своїх працівників влаштував "Укрлендфармінг"

      Нова тема 56 Читать новость на русском

      Дитяче свято у батьків на робочому місці. У компанії "Укрлендфармінг" традиційно, вже восьмий рік поспіль, проводять новорічний дитячий майстер-клас у центральному та регіональному офісах.

      На один вихідний день робоче приміщення перетворюється на святковий простір, де малеча пробує творити і водночас ближче знайомиться з місцем, де працює тато чи мама.

      Була ідея зблизити батьків з дітьми, щоб дітки більше почали розуміти, де батьки проводять свій час цілими тижнями з понеділка по п'ятницю. Коли ми вперше провели цей майстер-клас, то дітки дуже були вражені та зачаровані. Їм сподобалось, де саме знаходиться тато, татове чи мамине робоче місце, 
      – розповіла керівник HR департаменту "Укрлендфармінг" Марина Савустяненко.

      Цього разу діти за допомогою професійних майстрів розмальовували екорюкзаки. Кожен для себе обрав улюбленого персонажа – героя мультику чи казки.

      Солодощі, шоу мильних бульбашок, перегляд мультиків та інші розваги потішили і дітей, і дорослих. А по завершенню свята малеча отримала унікальні подарунки, які зробила власноруч.

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Ukrlandfarming
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