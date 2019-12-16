Новорічний майстер-клас для дітей своїх працівників влаштував "Укрлендфармінг"

Дитяче свято у батьків на робочому місці. У компанії "Укрлендфармінг" традиційно, вже восьмий рік поспіль, проводять новорічний дитячий майстер-клас у центральному та регіональному офісах.

На один вихідний день робоче приміщення перетворюється на святковий простір, де малеча пробує творити і водночас ближче знайомиться з місцем, де працює тато чи мама.

Була ідея зблизити батьків з дітьми, щоб дітки більше почали розуміти, де батьки проводять свій час цілими тижнями з понеділка по п'ятницю. Коли ми вперше провели цей майстер-клас, то дітки дуже були вражені та зачаровані. Їм сподобалось, де саме знаходиться тато, татове чи мамине робоче місце,

– розповіла керівник HR департаменту "Укрлендфармінг" Марина Савустяненко.

Цього разу діти за допомогою професійних майстрів розмальовували екорюкзаки. Кожен для себе обрав улюбленого персонажа – героя мультику чи казки.

Солодощі, шоу мильних бульбашок, перегляд мультиків та інші розваги потішили і дітей, і дорослих. А по завершенню свята малеча отримала унікальні подарунки, які зробила власноруч.