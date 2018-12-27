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      Новогодний праздник удастся на славу вместе с Nemiroff!

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      Новогодний праздник удастся на славу вместе с Nemiroff!
      Новогодний праздник удастся на славу вместе с Nemiroff!

      До Нового года остались считанные дни, поэтому настало время окончательно определиться с местом празднования. Традиционно тысячи людей соберутся в новогоднюю ночь под главной елкой страны. И к ним стоит присоединиться, ведь Nemiroff искренне постарался и добавил медовой перчинки нынешним праздничным мероприятиям в Киеве!

      Столица будет встречать 2019 год сразу на двух главных исторических площадях столицы: Софийской и Контрактовой. Улица Петра Сагайдачного уже сейчас завораживает празднующих удивительными зверями, созданными по мотивам художницы Марии Примаченко. Поэтому, всем желающим найдется место, чтобы в толпе киевлян и гостей столицы под удары колоколов, детские представления и душистые традиционные вкусности провожать год прошедший.

      При любой погоде согреться и угоститься можно будет в теплых фуд-кортах с любимыми блюдами украинской кухни, согревающими напитками и сладостями для детей.

      Оставить себе хорошее напоминание о празднике помогут десятки стильных фотозон, а прибытие святого Николая по Днепру на лодке заставит поверить в сказку даже взрослых.

      Елку красавицу украсят тысячи игрушек, а также яркое и прекрасное северное сияние с "коллайдера". Атмосферу праздника дополнит зажигательная развлекательная программа с участием отечественных звезд и молодых исполнителей.

      Поскольку на Подоле действо начнется раньше, чем на Софийской площади, желающие могут за один вечер посетить оба новогодних городка. А чтобы не поскользнуться, поднимаясь по Андреевскому спуску, лучше будет подняться к Михайловской площади с помощью украшенного бантом фуникулера, наслаждаясь захватывающим видом вечернего Киева.

      Желаем вам незабываемых праздников в теплой компании родных людей!

      Информационная справка:

      Компания Nemiroff была основана в 1872 году. Сегодня это ведущий мировой производитель алкоголя в Украине и один из лидеров глобального рынка, известный в 80-ти странах. Около 40% всей экспортируемой из Украины водки – производства Nemiroff.

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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