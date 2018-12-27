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      Новорічне свято вдасться на славу разом із Nemiroff!

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      Новорічне свято вдасться на славу разом із Nemiroff!
      Новорічне свято вдасться на славу разом із Nemiroff!

      До Нового року залишилися лічені дні, тому настав час остаточно визначитися з місцем святкування. Традиційно тисячі людей зберуться у новорічну ніч під головною ялинкою країни. І до них варто приєднатися, адже Nemiroff щиро постарався і додав медової перчинки цьогорічним святковим заходам у Києві!

      Столиця зустрічатиме 2019 рік одразу на двох головних історичних площах столиці: Софійській і Контрактовій. Вулиця Петра Сагайдачного вже зараз заворожує святкувальників дивовижними звірами, створеними за мотивами художниці Марії Приймаченко. Відтак, усім охочим знайдеться місце, щоб у юрбі киян і гостей столиці під удари дзвонів, дитячі вистави й запашні традиційні смаколики проводжати рік минулий.

      За будь-якої погоди зігрітися й почастуватися можна буде в теплих фуд-кортах з улюбленими стравами української кухні, зігріваючими напоями та ласощами для дітей.

      Залишити собі гарне нагадування про свято допоможуть десятки стильних фотозон, а прибуття святого Миколая Дніпром на човні змусить повірити в казку навіть дорослих.

      Ялинку-красуню прикрашатимуть тисячі іграшок, а також яскраве й прекрасне північне сяйво з "колайдера". Атмосферу свята доповнить запальна розважальна програма за участю вітчизняних зірок і молодих виконавців.

      Оскільки на Подолі дійство розпочнеться раніше, ніж на Софійській площі, охочі можуть за один вечір відвідати обидва новорічних містечка. А щоб не послизнутись, піднімаючись Андріївським узвозом, краще буде піднятися до Михайлівської площі за допомогою прикрашеного бантом фунікулера, насолоджуючись захоплюючим краєвидом вечірнього Києва.

      Бажаємо вам незабутніх свят у теплій компанії найрідніших людей!

      Інформаційна довідка:

      Компанія Nemiroff була заснована в 1872 році. Сьогодні це провідний світовий виробник алкоголю в Україні і один з лідерів глобального ринку, відомий у 80-ти країнах. Близько 40% всієї експортованої з України горілки – виробництва Nemiroff.

      Теги: Новини України Алкоголь Новорічні свята
      Джерело: 24 Канал
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