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      Новоиспеченный министр финансов Уманский встречается с представителями МВФ

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      Новый глава Министерства финансов Игорь Уманский проводит встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йостом Люнгманом. Мероприятие началось в 9:00.

      Как отметил министр в комментарии "НВ Бизнес", возглавляемое им ведомство продолжит сотрудничество с МВФ. Кроме того, Минфинансов планирует выполнить требования Фонда, чтобы подписать соглашение о новой программе для Украины.

      Советуем ознакомиться! Новый Кабмин: что будет с бюджетом, курсом гривны и сотрудничеством с МВФ

      "И сотрудничество с ними точно актуально. И мы по результатам встречи дадим заявление", – добавил Уманский.

      К слову, накануне новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его Кабмин намерен продолжать взвешенную фискальную политику и сотрудничество с МВФ, а также с другими кредиторами.

      Кстати говоря! Команда МВФ довольна работой в Украине, – представитель Фонда

      Что известно о действующей программе МВФ для Украины

      • Международный валютный фонд начал процесс согласования новой программы финансирования Украины в размере 5,5 миллиарда долларов на три года. Предварительно ее приняли еще в декабре 2019 года, но окончательное согласование – за Советом директоров МВФ.
      • Ожидали, что это произойдет уже в феврале, но процесс затянулся.
      • МВФ ожидает от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, завершения начатых реформ и урегулирования тарифов.
      • Пока украинская сторона не выполнит требования, МВФ приостановил согласование новой программы.
      Мы хотели бы, но не можем, – Шмыгаль объяснил свои слова о подаче воды в Крым
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство финансов Украины Игорь Уманский МВФ
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