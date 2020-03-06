Новоиспеченный министр финансов Уманский встречается с представителями МВФ
Новый глава Министерства финансов Игорь Уманский проводит встречу с постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йостом Люнгманом. Мероприятие началось в 9:00.
Как отметил министр в комментарии "НВ Бизнес", возглавляемое им ведомство продолжит сотрудничество с МВФ. Кроме того, Минфинансов планирует выполнить требования Фонда, чтобы подписать соглашение о новой программе для Украины.
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"И сотрудничество с ними точно актуально. И мы по результатам встречи дадим заявление", – добавил Уманский.
К слову, накануне новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его Кабмин намерен продолжать взвешенную фискальную политику и сотрудничество с МВФ, а также с другими кредиторами.
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Что известно о действующей программе МВФ для Украины
- Международный валютный фонд начал процесс согласования новой программы финансирования Украины в размере 5,5 миллиарда долларов на три года. Предварительно ее приняли еще в декабре 2019 года, но окончательное согласование – за Советом директоров МВФ.
- Ожидали, что это произойдет уже в феврале, но процесс затянулся.
- МВФ ожидает от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, завершения начатых реформ и урегулирования тарифов.
- Пока украинская сторона не выполнит требования, МВФ приостановил согласование новой программы.