Новоспечений міністр фінансів Уманський зустрічається з представниками МВФ
Новий очільник Міністертсва фінансів Ігор Уманський проводить зустріч із постійним представником Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йостою Люнгманом. Захід розпочався о 9:00.
Як зауважив міністр у коментарі "НВ Бізнес", очолюване ним відомство продовжить співпрацю з МВФ. Крім того, Мінфінансів планує виконати вимоги Фонду, аби підписати угоду про нову програму для України.
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"І співпраця з ними точно є актуальною. І ми за результатами зустрічі дамо заяву", – додав Уманський.
До слова, напередодні новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що його Кабмін має намір продовжувати виважену фіскальну політику та співпрацю з МВФ, а також з іншими кредиторами.
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Що відомо про чинну програму МВФ для України
- Міжнародний валютний фонд розпочав процес погодження нової програми фінансування України у розмірі 5,5 мільярда доларів на три роки. Попередньо її ухвалили ще у грудні 2019 року, але остаточне погодження – за Радою директорів МВФ.
- Очікували, що це відбудеться вже у лютому, але процес затягнувся.
- МВФ чекає від України прийняття закону про неможливість повернення банків ексвласникам, завершення розпочатих реформ і врегулювання тарифів.
- Допоки українська сторона не виконає вимоги, МВФ призупинив погодження нової програми.