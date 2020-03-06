Новоспечений міністр фінансів Уманський зустрічається з представниками МВФ

Новий очільник Міністертсва фінансів Ігор Уманський проводить зустріч із постійним представником Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йостою Люнгманом. Захід розпочався о 9:00.

Як зауважив міністр у коментарі "НВ Бізнес", очолюване ним відомство продовжить співпрацю з МВФ. Крім того, Мінфінансів планує виконати вимоги Фонду, аби підписати угоду про нову програму для України.

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"І співпраця з ними точно є актуальною. І ми за результатами зустрічі дамо заяву", – додав Уманський.

До слова, напередодні новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що його Кабмін має намір продовжувати виважену фіскальну політику та співпрацю з МВФ, а також з іншими кредиторами.

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