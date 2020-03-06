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      Новоспечений міністр фінансів Уманський зустрічається з представниками МВФ

      - Читать новость на русском
      Ігор Уманський / Фото з відкритих джерел

      Новий очільник Міністертсва фінансів Ігор Уманський проводить зустріч із постійним представником Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йостою Люнгманом. Захід розпочався о 9:00.

      Як зауважив міністр у коментарі "НВ Бізнес", очолюване ним відомство продовжить співпрацю з МВФ. Крім того, Мінфінансів планує виконати вимоги Фонду, аби підписати угоду про нову програму для України.

      Радимо ознайомитися! Новий Кабмін: що буде з бюджетом, курсом гривні та співпрацею з МВФ

      "І співпраця з ними точно є актуальною. І ми за результатами зустрічі дамо заяву", – додав Уманський.

      До слова, напередодні новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що його Кабмін має намір продовжувати виважену фіскальну політику та співпрацю з МВФ, а також з іншими кредиторами.

      До речі! Команда МВФ задоволена роботою в Україні, – представник Фонду

      Що відомо про чинну програму МВФ для України 

      • Міжнародний валютний фонд розпочав процес погодження нової програми фінансування України у розмірі 5,5 мільярда доларів на три роки. Попередньо її ухвалили ще у грудні 2019 року, але остаточне погодження – за Радою директорів МВФ.
      • Очікували, що це відбудеться вже у лютому, але процес затягнувся.
      • МВФ чекає від України прийняття закону про неможливість повернення банків ексвласникам, завершення розпочатих реформ і врегулювання тарифів.
      • Допоки українська сторона не виконає вимоги, МВФ призупинив погодження нової програми.
      Помер український шахіст Богданович, який хизувався грою за Росію
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Міністерство фінансів України Ігор Уманський МВФ Новини політики
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