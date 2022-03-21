На временно подконтрольных оккупантам территориях враг продолжает терроризировать местное население. Храбрые граждане Украины оказывают всяческое сопротивление и не дают оркам установить свои правила.
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Задержание ветеранов АТО/ООС
Как сообщили в Генштабе, на блокпостах Новой Каховки оккупанты проводят проверку документов всех гражданских лиц. Их цель – выявить и задержать украинских граждан, которые принимали участие в АТО/ООС.
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