На тимчасово підконтрольних окупантам територіях ворог продовжує тероризувати місцеве населення. Хоробрі громадяни України чинять усілякий спротив та не дають оркам встановити свої правила.

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Затримання ветеранів АТО/ООС

Як повідомили у Генштабі, на блокпостах Нової Каховки окупанти проводять перевірку документів усіх цивільних осіб. Їх мета – виявити та затримати українських громадян, які брали участь в АТО/ООС.

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