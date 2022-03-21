Так, один з колаборантів проголосив себе "виконувачем обов'язків мера" тимчасово окупованого міста. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України на офіційній сторінці у телеграмі.

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Відкрито кримінальне провадження

Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом колабораційної діяльності, передбачене частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, чоловік проголосив себе "виконувачем обов'язків мера" тимчасово окупованого Бердянська. Таку заяву він оприлюднив у відеозверненні до мешканців міста, яке опублікував у мережі.

Таким чином він наголосив на своїх намірах сприяти створенню незаконного органу "влади" на окупованій території міста. До слова, досудове розслідування за цим фактом здійснюється слідчими Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Додамо, що за даними видання "Главком", зрадником України є чоловік на ім'я Олександр Сауленко.

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