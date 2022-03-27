Маленький Джавелин родился прямо на глазах посетителей зоопарка. Теленок принадлежит к породе венгерской серой коровы.

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По словам директора Игоря Белякова, зоопарк открыли, чтобы дать заряд позитива и поддержать боевой дух. Сохранять хорошее настроение во время войны – очень важно.

Мы открыли зоопарк, чтобы дать людям заряд хорошего настроения и положительных эмоций для поддержания боевого духа, чтобы еще раз внушить уверенность, что Одесса не сдастся, мы все равно победим. И я считаю, что даже во время войны нужно создавать детям позитивный настрой,

– отметил Беляев.

Он призвал одесситов приходить в зоопарк: каждый билет поможет поддержать животных. Сейчас кассы работают с 9 до 15 часов. Осмотр – до 16. Зоопарк работает не каждый день, поэтому стоит следить за анонсами на страницах в соцсетях.

Ближайшее к зоопарку укрытие – Пантелеймоновская, 25 (подземный паркинг).

Как выглядит маленький Джавелин: смотрите видео