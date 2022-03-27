Маленький Джавелін народився прямо на очах відвідувачів зоопарку. Телятко належить до породи угорської сірої корови.

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За словами директора Ігоря Бєлякова, зоопарк відкрили, щоб дати заряд позитиву та підтримати бойовий дух. Зберігати хороший настрій під час війни – надзвичайно важливо.

Ми відкрили зоопарк, щоб дати людям заряд гарного настрою та позитивних емоцій для підтримки бойового духу, аби вселити ще раз впевненість, що Одеса не здасться, ми все одно переможемо. І я вважаю, що навіть під час війни треба створювати дітям позитивний настрій, – зазначив пан Бєляєв.

Він закликав одеситів приходити в зоопарк: кожен квиток допоможе підтримати тваринок. Зараз каси працюють з 9 до 15 години. Огляд – до 16. Зоопарк працює не кожного дня, тому потрібно стежити за анонсами на сторінках в соцмережах.

Найближче укриття до зоопарку – Пантелеймонівська 25 (підземний паркінг).

Як виглядає маленький Джавелін: дивіться відео