Таку чудову новину повідомили на офіційному сайті Національної поліції Одеської області.

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Дівчина була вражена такою приємною несподіванкою і одразу сказала коханому "так". Наталя вбралась у вишиванку, яку для неї підготував наречений, та пішла з Олександром під вінець.

Історія кохання пари

Олександр з Наталею знайомі з юнацтва. Хлопець вирішив стати поліцменом, а дівчина знайшла себе у медицині. Пара планувала пишне весілля, але клята війна, з якою прийшли до України російські окупанти, завадила. Втім не стала перешкодою для великого та світлого кохання.

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