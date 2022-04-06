В Новоселовку начинают возвращаться люди. Они разбирают руины: кирпич перемешан с металлом и личными вещами. На улицах стоят сгоревшие автомобили.
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По всей территории села неразорвавшиеся бомбы. Кроме этого, множество воронок в человеческий рост.
Воронка от бомбы в Новоселовке/ Фото Суспільного
Только сделали ремонт
Новоселовка располагается в 9 километрах от Чернигова. Конкретно она была на пути российских убийц. Житель Владимир решился вернуться в село после освобождения от рашистов. Он увидел соседку и нашел собственную кошку.
Владимир показывает руины / Фото Суспільного
Дом Владимира / Фото Суспільного
Муж рассказал, что перед войной только завершил ремонт. Однако сейчас все разрушено.
Сынок у меня, в июле будет 4 годика, так ему комнату только сделали. Вложились, капец. Буквально за полтора года. Только на это ушло 120 тысяч, просто утепление, только одно оно и осталось,
– рассказал Владимир.
Он вместе с родными пережил авиабомбардировки, артобстрелы и пожары окрестных домов. Люди прятались в подвале.
Разрушенное село / Фото Суспільного
Люди пытаются наводить порядок
Владимир отметил, что до войны мужчина перевозил людей по маршруту Чернигов – Киев. Уже во время боевых действий вывозил соседей из-под обстрелов. В порядок собственное помещение пытается привести сосед Владимира Богдан. Его дом полуразрушен.
"Только со смены, навожу порядок, пытаюсь что-то сделать с крышей, потому что после дождей начинает потолок обваливаться. Здесь работы очень много", – отметил Богдан.
Богдан хочет восстанавливать дом / Фото Суспільного