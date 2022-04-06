В Новоселовку начинают возвращаться люди. Они разбирают руины: кирпич перемешан с металлом и личными вещами. На улицах стоят сгоревшие автомобили.

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По всей территории села неразорвавшиеся бомбы. Кроме этого, множество воронок в человеческий рост.



Воронка от бомбы в Новоселовке/ Фото Суспільного

Только сделали ремонт

Новоселовка располагается в 9 километрах от Чернигова. Конкретно она была на пути российских убийц. Житель Владимир решился вернуться в село после освобождения от рашистов. Он увидел соседку и нашел собственную кошку.



Владимир показывает руины / Фото Суспільного



Дом Владимира / Фото Суспільного

Муж рассказал, что перед войной только завершил ремонт. Однако сейчас все разрушено.

Сынок у меня, в июле будет 4 годика, так ему комнату только сделали. Вложились, капец. Буквально за полтора года. Только на это ушло 120 тысяч, просто утепление, только одно оно и осталось,

– рассказал Владимир.

Он вместе с родными пережил авиабомбардировки, артобстрелы и пожары окрестных домов. Люди прятались в подвале.



Разрушенное село / Фото Суспільного

Люди пытаются наводить порядок

Владимир отметил, что до войны мужчина перевозил людей по маршруту Чернигов – Киев. Уже во время боевых действий вывозил соседей из-под обстрелов. В порядок собственное помещение пытается привести сосед Владимира Богдан. Его дом полуразрушен.

"Только со смены, навожу порядок, пытаюсь что-то сделать с крышей, потому что после дождей начинает потолок обваливаться. Здесь работы очень много", – отметил Богдан.



Богдан хочет восстанавливать дом / Фото Суспільного