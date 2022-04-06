Кулеба рассказал, что в Бородянке – разбитые жилые дома. Инфраструктура – разрушена.

Заметьте Страшно представить, что нас там ожидает – МВД о Бородянке и разборе завалов

Бородянка – еще один символ преступлений российских оккупантов. Сотни убитых мирных жителей. Впереди много работы по восстановлению. Мы все отстроим, но ни одной смерти не простим,

– заявил Кулеба.

В Бородянке работают спасатели и правоохранители. Свозят гуманитарную помощь.

Страшные кадры сожженной и разрушенной Бородянки: смотрите видео Киевской ОВА