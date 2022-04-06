Кулеба розповів, що у Бородянці – понівечені житлові будинки. Інфраструктура – зруйнована.

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Бородянка – ще один символ злочинів російських окупантів. Сотні вбитих мирних жителів. Попереду багато роботи з відновлення. Ми все відбудуємо, але жодної смерті не пробачимо,

– заявив Кулеба.

Наразі у Бородянці працюють рятувальники та правоохоронці. Звозять гуманітарну допомогу.

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