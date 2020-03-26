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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Новостей о коронавирусе очень мало, – украинка объяснила, почему Великобритания боится карантина

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      Лишь вечером 23 марта Великобритания ввела усиленный карантин из-за вспышки коронавируса. До этого времени паники вообще не было, даже несмотря на большое количество заражений и смертей.

      Великобритания недавно вышла из Brexit, и были заявления, что британская экономика не выдержит сейчас карантина, поэтому не хотели вводить до последнего. Об этом в эфире программы "Утро на 24 канале" рассказала жительница страны Анна Цапик.

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      По ее словам, карантин не жесткий, только в магазинах можно встретить людей в масках. Жителям позволяют выгуливать собак, выходить на утреннюю пробежку, и паника не ощущается.

      В информационном пространстве тему коронавируса освещают мало. Если она сейчас есть на просторах интернета, то в шутливой форме в картинках,
      – пояснила Анна Цапик.

      Она добавила, что только сейчас начинают обсуждать тему коронавируса из-за заражения принца Чарльза.

      Справка. На днях 71-летний принц Чарльз сделал тест на коронавирус, который оказался положительным. Известно, что 93-летняя королева Елизавета самоизолювалась, ведь виделась с ним 9 марта, и на время карантина поселилась в своем имении в Виндзоре.

      "Британцы очень любят своих монархов. Много сообщений, что принц Чарльз общался в марте с королевой Елизаветой. Сейчас сообщают, что он в хорошем состоянии и у него легкая форма коронавируса", – отметила украинка.

      Детали карантина в Великобритании: смотрите видео

      карантин
      Перечень стран, в которых действует комендантский час в связи с пандемией коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Brexit Великобритания
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