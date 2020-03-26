Новостей о коронавирусе очень мало, – украинка объяснила, почему Великобритания боится карантина
Лишь вечером 23 марта Великобритания ввела усиленный карантин из-за вспышки коронавируса. До этого времени паники вообще не было, даже несмотря на большое количество заражений и смертей.
Великобритания недавно вышла из Brexit, и были заявления, что британская экономика не выдержит сейчас карантина, поэтому не хотели вводить до последнего. Об этом в эфире программы "Утро на 24 канале" рассказала жительница страны Анна Цапик.
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По ее словам, карантин не жесткий, только в магазинах можно встретить людей в масках. Жителям позволяют выгуливать собак, выходить на утреннюю пробежку, и паника не ощущается.
В информационном пространстве тему коронавируса освещают мало. Если она сейчас есть на просторах интернета, то в шутливой форме в картинках,
– пояснила Анна Цапик.
Она добавила, что только сейчас начинают обсуждать тему коронавируса из-за заражения принца Чарльза.
Справка. На днях 71-летний принц Чарльз сделал тест на коронавирус, который оказался положительным. Известно, что 93-летняя королева Елизавета самоизолювалась, ведь виделась с ним 9 марта, и на время карантина поселилась в своем имении в Виндзоре.
"Британцы очень любят своих монархов. Много сообщений, что принц Чарльз общался в марте с королевой Елизаветой. Сейчас сообщают, что он в хорошем состоянии и у него легкая форма коронавируса", – отметила украинка.
Детали карантина в Великобритании: смотрите видео
Перечень стран, в которых действует комендантский час в связи с пандемией коронавируса / Инфографика 24 канала