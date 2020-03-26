Новин про коронавірус дуже мало, – українка пояснила, чому Британія боїться карантину

Лише ввечері 23 березня Велика Британія ввела посилений карантин через спалах коронавірусу. До цього часу паніки взагалі не було, навіть незважаючи на велику кількість заражень та смертей.

Велика Британія нещодавно вийшла з Brexit, і були заяви, що британська економіка не витримає зараз карантину, тому його не хотіли вводити до останнього. Про це в ефірі програми "Ранок на 24 каналі" роповіла жителька країни Ганна Цапик.

До слова У Британії 20 тисяч людей добровільно заразяться коронавірусом, щоб розробити вакцину

За її словами, карантин не жорстокий, лише в магазинах можна зустріти людей в масках. Жителям дозволяють вигулювати собак, виходити на ранкову пробіжку, і паніки не відчувається.

У інформаційному просторі тему коронавірусу висвітлюють мало. Якщо вона зараз є на просторах інтернету, то в жартівливій формі у картинках,

– пояснила Ганна Цапик.

Вона додала, що лише зараз починають обговорювати тему коронавірусу через зараження принца Чарльза.

Довідка. Днями 71-річний принц Чарльз зробив тест на коронавірус, який виявився позитивним. Відомо, що 93-річна королева Єлизавета самоізолювалась, адже бачилась з ним 9 березеня, і на час карантину оселилась у своєму маєтку у Віндзорі.

"Британці дуже люблять своїх монархів. Багато повідомлень, що принц Чарльз спілкувався у березні з королевою Єлизаветою. Наразі повідомляють, що він в доброму стані і в нього легка форма коронавірусу", – зазначила українка.

Деталі карантину у Великій Британії: дивіться відео



Перелік країн, у яких діє комендантська година у зв'язку з пандемією коронавірусу / Інфографіка 24 каналу