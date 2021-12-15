Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
В Украине продлили карантин
Источник: 24 канал
Кабмин на заседании 15 декабря решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Причиной такого решения правительство назвало недостаточное количество вакцинированных людей. Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что темпы вакцинации снижаются и призвал вакцинированных поощрять других привиться.
Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% населения, мы должны продолжать соблюдать все каранинные ограничения. Чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года,
– сказал Шмигаль.
Он подчеркнул, что действующими остаются все правила, которые касаются СOVID-сертификатов, защитных масок и дистанций.
Россия обвиняет украинского журналиста Романа Цимбалюка в экстремизме
Источник: фейсбук Николая Полозова
В России возбудили дело против украинского журналиста Романа Цимбалюка. Его обвиняют в экстремизме. По словам адвоката Николая Полозова, это еще раз доказывает, что российская власть настолько нетерпима к проявлению любого альтернативного мнения, кроме ее собственных нарративов.
Читайте также Будет небольшая прелюдия, – Цимбалюк сказал, что спросит Путина на пресс-конференции
По словам самого Цимбалюка, его преследуют в России за якобы "разжигание межнациональной вражды" в отношении россиян. Журналист считает это пузырем, а сообщают об этом только медиа России, которые время от времени или всегда лгут. В то же время, действия Москвы уже осудили в Министерстве иностранных дел Украины.
Журналист дал эксклюзивный комментарий по этому поводу 24 каналу: смотрите видео
Владимир Зеленский поехал в Брюссель
Источник: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский находится в Брюсселе на саммите "Восточного партнерства". 15 декабря он провел встречи с лидерами ЕС и обсудил важные вопросы.
О чем говорили на встрече с Шольцем и Макроном
В частности, президент встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а впоследствии к ним присоединился и президент Франции Эммануэль Макрон. Во время встречи Зеленский пригласил Шольца посетить Украину. Также подчеркнул, что высоко ценит договоренность о мощной поддержке Украины, закрепленную в коалиционном соглашении правительства ФРГ. Зеленский выразил надежду на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа по территории Украины после 2024 года.
К теме На провокации не поддаются: Зеленский, Макрон и Шольц обратились к России
В разговоре с Эммануэлем Макроном президент обсудил угрозу российского вторжения в Украину. Еще одна тема разговора – сотрудничество Украины и Франции. Не менее важно, что с 1 января 2022 года Франция будет председательствовать в Европейском Союзе. Именно поэтому Владимир Зеленский во время разговора с Эммануэлем Макроном оговорил вопросы безопасности Украины.
Словения задекларировала поддержку вступления Украины в ЕС
Еще одна важная цель в рамках встреч в Брюсселе – подписание с главой Словении Янезом Яншем Декларации о поддержке вступления Украины в ЕС.
Декларация отмечает значительный прогресс Украины в имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Также документ подчеркивает то, что наше государство настроено продолжать реформы. Словения пообещала поддерживать усилия Украины, в частности, в реформе децентрализации. Президент Владимир Зеленский поблагодарил страну за ее поддержку.
Встречи с лидерами ЕС и освобождение пленных
Также 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с лидерами государств-членов ЕС, Грузии и Молдовы. Политики обсудили развитие отношений, безопасность в Украине и поддержку ее вступления в Евросоюз.
Вопрос освобождения пленных Владимир Зеленский поднимал на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, которых незаконно удерживают в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен Вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса,
– обратился Владимир Зеленский.
Италия закрыла границы для украинцев
Источник: МИД Украины
Власти Италии запретили въезд украинцам с туристической целью. Причиной такого решения стало распространение нового штамма коронавируса "Омикрон". Новые ограничения коснутся даже вакцинированных жителей Евросоюза.
К теме Польша ужесточила ограничения на въезд из Украины
Ограничения для украинцев начинают действовать с 16 декабря 2021 года и предварительно до 31 января 2022 года. Украина оказалась среди стран списка Е, предусматривающего запрет на необязательные поездки граждан Украины, в частности туристические.
Въехать на территорию страны смогут следующие категории лиц:
- владельцы вида на жительство в Италии и их родственников;
- при наличии аргументированных оснований, может быть разрешен въезд в страну лиц, имеющих подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии;
- в целях работы, учебы, лечения и абсолютной необходимости;
- участников спортивных соревнований общегосударственного интереса и сопутствующих лиц.
При въезде гражданам Украины из указанных выше категорий необходимо:
- заполнить до прибытия онлайн форму санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна по ссылке;
- предъявить справку (сертификат) об отрицательном ПЦР-тесте или экспресс-тестировании;
- активировать процедуры надзора за здоровьем в медицинских учреждениях в соответствии с территорией проживания и пройти 10 дней самоизоляции, по окончанию которой провести повторное тестирование.
Также от непривитых путешественников из третьих стран и итальянцев, возвращающихся домой, потребуют 10-дневную самоизоляцию.
Вакцинированные туристы при въезде в Италию обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда, или антиген-тест, сделанный не более чем 24 часов назад.
Вас может заинтересовать информация о коронавирусе в Украине от министра здравоохранения: смотрите видео