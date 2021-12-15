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В Украине продлили карантин

Источник: 24 канал

Кабмин на заседании 15 декабря решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Причиной такого решения правительство назвало недостаточное количество вакцинированных людей. Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что темпы вакцинации снижаются и призвал вакцинированных поощрять других привиться.

Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% населения, мы должны продолжать соблюдать все каранинные ограничения. Чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года,

– сказал Шмигаль.

Он подчеркнул, что действующими остаются все правила, которые касаются СOVID-сертификатов, защитных масок и дистанций.

Напомним! С 6 декабря ограничения для невакцинированных украинцев в желтой и красной зонах ужесточились, а вакцинированные должны носить при себе соответствующие документы. Действие желтых COVID-сертификатов было сокращено в 4 раза. Документ, который человек получает после одной дозы вакцины, будет действовать только 30 дней.

Правила адаптивного карантина в Украине / Инфографика 24 канала Рада проголосовала за ряд важных законов Источник: 24 канал 15 декабря Верховная Рада собиралась на заседание. Парламентарии поддержали важные законопроекты. В частности, расширили полномочия пограничников. Теперь они могут проводить поверхностную проверку лиц, вещей и транспортных средств. К теме Рада не будет отзывать законопроект о переходном периоде на Донбассе из-за реакции России Правда, проверять людей пограничники могут при определенных условиях: лицо нарушило или попыталось нарушить пограничный режим;

лицо находится без должного разрешения в пограничной полосе;

есть основания полагать, что в автомобиле находится преступник или незаконно удерживаемый человек;

есть основания полагать, что в автомобиле могут быть опасные вещи;

транспортное средство или определенная вещь являются орудием совершения преступления;

есть решение суда или другие условия, предусмотренные законодательством. Депутаты избрали членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Нардепы поддержали кандидатуры Ольги Герасимьюк, Олега Черныша и Александра Бурмагина. Герасимьюк занимает должность главы Нацсовета, Олег Черныш является ее заместителем, а Александр Бурмагин – медиарист ОО "Платформа прав человека". Ольга Герасимьюк назвала приоритетом в работе информационную безопасность. Также она упомянула о поддержке вещателей и провайдеров на границе оккупированных территорий. Александр Бурмагин, представляя свой опыт, отметил, что он сотрудничает как эксперт с программой ООН, офисом Совета Европы, Венецианской комиссией. Последние 5 лет разрабатывал законопроекты, один из них – закон "О медиа". Олег Черныш планировал продолжать работу над внедрением цифрового вещания, развитием сетей СМ и работой с провайдерами. Владимир-Волынский получил новое название С соответствующей просьбой в парламент обращался Волынский областной совет. Теперь город называется Владимир. За это проголосовали 348 нардепов. Решение о переименовании города перед этим поддержала территориальная община на общественных слушаниях. Впоследствии название согласовали, согласно законодательству, Владимир-Волынский городской и Волынский областной советы. После этого комитет Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал представление Волынского областного совета. Рада запретила плагиат и фальсификации За то, чтобы запретить в учебниках плагиат и фальсификации проголосовали 327 депутатов. Большинство норм закона вступят в силу через 6 месяцев после того, как закон подпишет президент и его опубликуют. Закон запрещает использовать в образовательном процессе учебную литературу, содержащую: академический плагиат; фабрикацию; фальсификацию; утверждения, противоречащие закону "Об образовании". Также следует избегать признаков дискриминации, кроме случаев, когда соответствующие материалы используются для иллюстрирования или объяснения явлений дискриминации. В законе указано, что учебная литература может использоваться в образовательном процессе только после устранения таких несоответствий. Также с 1 января 2024 года учебники и пособия обязательно должны будут пройти апробацию, а перед тем их должны выбрать учителя на конкурсе. Это касается учебников, которые издают как впервые, так и повторно.

Россия обвиняет украинского журналиста Романа Цимбалюка в экстремизме

Источник: фейсбук Николая Полозова

В России возбудили дело против украинского журналиста Романа Цимбалюка. Его обвиняют в экстремизме. По словам адвоката Николая Полозова, это еще раз доказывает, что российская власть настолько нетерпима к проявлению любого альтернативного мнения, кроме ее собственных нарративов.

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Важно! Роман Цимбалюк – это украинский журналист, собственный корреспондент агентства УНИАН в России, который проживает в Москве. Цимбалюк занимает жесткую проукраинскую позицию, отметился язвительными вопросами российским политикам, включая президента России Владимира Путина, и смелыми заявлениями в поддержку Украины на популярных ток-шоу российского телевидения.

По словам самого Цимбалюка, его преследуют в России за якобы "разжигание межнациональной вражды" в отношении россиян. Журналист считает это пузырем, а сообщают об этом только медиа России, которые время от времени или всегда лгут. В то же время, действия Москвы уже осудили в Министерстве иностранных дел Украины.

Журналист дал эксклюзивный комментарий по этому поводу 24 каналу: смотрите видео

Владимир Зеленский поехал в Брюссель

Источник: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский находится в Брюсселе на саммите "Восточного партнерства". 15 декабря он провел встречи с лидерами ЕС и обсудил важные вопросы.

О чем говорили на встрече с Шольцем и Макроном

В частности, президент встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а впоследствии к ним присоединился и президент Франции Эммануэль Макрон. Во время встречи Зеленский пригласил Шольца посетить Украину. Также подчеркнул, что высоко ценит договоренность о мощной поддержке Украины, закрепленную в коалиционном соглашении правительства ФРГ. Зеленский выразил надежду на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа по территории Украины после 2024 года.

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В разговоре с Эммануэлем Макроном президент обсудил угрозу российского вторжения в Украину. Еще одна тема разговора – сотрудничество Украины и Франции. Не менее важно, что с 1 января 2022 года Франция будет председательствовать в Европейском Союзе. Именно поэтому Владимир Зеленский во время разговора с Эммануэлем Макроном оговорил вопросы безопасности Украины.

Словения задекларировала поддержку вступления Украины в ЕС

Еще одна важная цель в рамках встреч в Брюсселе – подписание с главой Словении Янезом Яншем Декларации о поддержке вступления Украины в ЕС.

Декларация отмечает значительный прогресс Украины в имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Также документ подчеркивает то, что наше государство настроено продолжать реформы. Словения пообещала поддерживать усилия Украины, в частности, в реформе децентрализации. Президент Владимир Зеленский поблагодарил страну за ее поддержку.

Встречи с лидерами ЕС и освобождение пленных

Также 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с лидерами государств-членов ЕС, Грузии и Молдовы. Политики обсудили развитие отношений, безопасность в Украине и поддержку ее вступления в Евросоюз.

Вопрос освобождения пленных Владимир Зеленский поднимал на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, которых незаконно удерживают в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен Вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса,

– обратился Владимир Зеленский.

Италия закрыла границы для украинцев

Источник: МИД Украины

Власти Италии запретили въезд украинцам с туристической целью. Причиной такого решения стало распространение нового штамма коронавируса "Омикрон". Новые ограничения коснутся даже вакцинированных жителей Евросоюза.

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Ограничения для украинцев начинают действовать с 16 декабря 2021 года и предварительно до 31 января 2022 года. Украина оказалась среди стран списка Е, предусматривающего запрет на необязательные поездки граждан Украины, в частности туристические.

Въехать на территорию страны смогут следующие категории лиц:

владельцы вида на жительство в Италии и их родственников;

при наличии аргументированных оснований, может быть разрешен въезд в страну лиц, имеющих подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии;

в целях работы, учебы, лечения и абсолютной необходимости;

участников спортивных соревнований общегосударственного интереса и сопутствующих лиц.

При въезде гражданам Украины из указанных выше категорий необходимо:

заполнить до прибытия онлайн форму санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна по ссылке;

предъявить справку (сертификат) об отрицательном ПЦР-тесте или экспресс-тестировании;

активировать процедуры надзора за здоровьем в медицинских учреждениях в соответствии с территорией проживания и пройти 10 дней самоизоляции, по окончанию которой провести повторное тестирование.

Также от непривитых путешественников из третьих стран и итальянцев, возвращающихся домой, потребуют 10-дневную самоизоляцию.

Вакцинированные туристы при въезде в Италию обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до въезда, или антиген-тест, сделанный не более чем 24 часов назад.

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