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В Україні продовжили карантин

Джерело: 24 канал

Кабмін на засіданні 15 грудня вирішив продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Причиною такого рішення уряд назвав недостатню кількість вакцинованих людей. Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що темпи вакцинації знижуються і закликав вакцинованих заохочувати інших зробити щеплення.

Поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% населення, ми маємо продовжувати дотримуватись всіх каранинних обмежень. Щоб максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивних карантин до 31 березня 2022 року,
– сказав Шмигаль.

Він наголосив, що чинними залишаються всі правила щодо СOVID-сертифікатів, захисник масок та дистанцій.