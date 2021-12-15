Про це журналіст Роман Цимбалюк сказав в ефірі 24 каналу. Його звернення до Путіна буде гострим та чітким.
Важливо Цимбалюк розповів, за що його переслідують у Москві, відреагували й у МЗС
"23 грудня я буду ставити питання у такому ключі: "Володимире Володимировичу, ви розумієте, що ви запустили історичні події, які не відкотити назад?". Ну, і там буде невелика прелюдія", – розповів Цимбалюк.
Він також додав, що порадить Путіну заспокоїтись.
Звичайно, скажу йому: "Заспокійтеся і майте на увазі, що Україна була, є і буде незалежною країною, скільки б ви не лили на нас помиїв",
– наголосив журналіст.
Що Цимбалюк спитає у Путіна: дивіться відео
Цимбалюка переслідують у Росії
- Українського журналіста переслідують в Росії за нібито "розпалювання міжнаціональної ворожнечі" щодо росіян.
- У Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на інформацію та засудили такі дії Москви.
- Сам Цимбалюк запевнив, що дізнався про переслідування зі ЗМІ.