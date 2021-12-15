Цимбалюк у коментарі виданню розповів, за що його переслідують. Зокрема, процитував слова, які не сподобалися російській владі.

До теми Українському журналісту Цимбалюку у Росії "шиють" екстремізм

Реакція Цимбалюк на переслідування у Москві

Ці слова звучать так: "якщо будь-який російський військовий або людина "без знаков различия" перетне український кордон зі зброєю в руках, то буде знищений, як скажений пес".

Журналіст уточнив, що першу частину – про перетин українського кордону зі зброєю – у Москві відкинули.

І дійшли висновку, що я займаюся "розпалюванням міжнаціональної ворожнечі" до групи росіян,
– пояснив Цимбалюк.

У відповідь він зазначив, що насправді все просто – росіяни повинні сидіти дома і не заважати українцям жити. "Тоді й самі будете живі, і ми будемо живі, і все у всіх буде добре", – підсумував журналіст.

Коментар МЗС України щодо ситуації з Цимбалюком

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко опублікував у мережі реакцію відомства на ситуацію з українським журналістом у Росії.

Російська влада продовжує випалювати медійне середовище в Росії, тавруючи невигідних їй журналістів і ЗМІ "екстремістами" і "іноземними агентами",
– написав прессекретар МЗС.

Він додав, що міністерство та посольство в Москві перебувають на зв'язку із Романом Цимбалюком. Його як українського громадянина забезпечать повною підтримкою.

Виклик на допит та звинувачення в "екстремізмі"

Що відомо про Романа Цимбалюка: що відомо

  • Він – власний кореспондент УНІАН у Росії. А також єдиний український журналіст, акредитований у державі-агресорці. Проживає у Москві.
  • Веде ютуб-канал, на якому публікує ролики, в яких не боїться відверто висловлюватися щодо агресії Росії проти України. Неодноразово ставив різкі запитання російським політикам, зокрема й Володимиру Путіну, та сміливо висловлювався на підтримку України на популярних шоу російського телебачення.

Цікаво – Роман Цимбалюк висловився про найпалкіших українофобів: дивіться відео