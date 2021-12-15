Про це заявив адвокат Микола Полозов. Він підкреслив, що єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій же Росії поза законом.

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Правозахисник зазначив, що українця, як водиться у Росії, звинуватили в екстремізмі.

Поки що збираються порушувати кілька адміністративних справ за статтею про розпалювання ненависті або ворожнечі. Межа між "адміністративним" екстремізмом і "кримінальним" дуже тонка і багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах з політичним інтересом влади дуже передбачувана,

– повідомив Полозов.

Він додав, що багато експертів вважають, що ці статті неконкретні, розпливчасті та "гумові", тобто такі, що дають змогу натягувати норму на будь-які обставини.

Російська влада чинить тиск на Цимбалюка

За словами Полозова, додатковою ознакою узгодженої атаки на Цимбалюка є злив через "пропагандистські смітники" "різної нібито дискредитуючої інформації, наприклад, абсурдних обвинувачень у шпигунській діяльності".

"Хоч би що там було, з боку влади Росії чиниться тиск на іноземного журналіста, фактично з позбавленням його права на свободу висловлення думок і здійснення професійної діяльності", – заявив Полозов.

Він додав, що за домовленістю з Цимбалюком представлятиме його інтереси з усіх питань, які "так цікавлять владу Росії".

Хто такий Роман Цимбалюк Це український журналіст, власний кореспондент агентства УНІАН у Росії. Станом на 2017 рік він був єдиним українським кореспондентом, акредитованим у Росії. Цимбалюк займає жорстку проукраїнську позицію, відзначився уїдливими питаннями російським політикам, включаючи Президента Росії Володимира Путіна, та сміливими заявами на підтримку України на популярних ток-шоу російського телебачення. Живе у Москві.

Зауважимо, що 8 грудня прокуратура Москви викликала Романа Цимбалюка на допит. Правоохоронців зацікавили ролики українця на ютубі.

Повний текст публікації Миколи Полозова:

Російська влада настільки нетерпима до прояву будь-якої альтернативної думки, крім її власних наративів, що часто виходить за межі здорового глузду. Певною мірою це, звісно, ​​відсутність будь-якого механізму стримування та противаг махрового ідіотизму, що окопався на високих посадах.

Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій самій Росії поза законом.

Як водиться, звинуватили в екстремізмі. Поки що збираються заводити кілька адміністративних справ. Проте важливо розуміти специфіку. Грань між "адміністративним" екстремізмом та "кримінальним" дуже тонка і багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах із політичним інтересом влади є дуже передбачуваною.

Чимало експертів вважають що ці статті неконкретні, розпливчасті й "гумові", тобто, що дозволяють натягувати норму будь-які обставини. Додатковою ознакою узгодженої атаки на Романа є слив через пропагандистські смітники різної нібито дискредитуючої інформації, наприклад абсурдних звинувачень у шпигунській діяльності.