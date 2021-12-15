Цимбалюк в комментарии изданию рассказал, за что его преследуют. В частности, процитировал слова, которые не понравились российским властям.

К теме Украинскому журналисту Цимбалюку в России "шьют" экстремизм

Реакция Цимбалюк на преследование в Москве

Эти слова звучат так: "Если любой российский военный или человек "без знаков различия" пересечет украинскую границу с оружием в руках, то будет уничтожен, как бешеный пес".

Журналист уточнил, что первую часть – о пересечении украинской границы с оружием – в Москве откинули.

И пришли к выводу, что я занимаюсь "разжиганием межнациональной розни" по отношению к группе россиян,

– пояснил Цимбалюк.

В ответ он отметил, что на самом деле все просто – россияне должны сидеть дома и не мешать украинцам жить. "Тогда и сами будете живы, и мы будем живы, и все у всех будет хорошо", – подытожил журналист.

Комментарий МИД Украины относительно ситуации с Цимбалюком

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко опубликовал в сети реакцию ведомства на ситуацию с украинским журналистом в России.

Российская власть продолжает выжигать медийную среду в России, клеймя неугодных ей журналистов и СМИ "экстремистами" и "иностранными агентами",

– написал прессекретарь МИД.

Он добавил, что министерство и посольство в Москве находятся на связи с Романом Цымбалюком. Его как украинского гражданина обеспечат полной поддержкой.

Вызов на допрос и обвинения в "экстремизме"

8 декабря прокуратура Москвы вызвала Романа Цымбалюка на допрос. Правоохранителей заинтересовали ролики украинца на ютубе.

Впоследствии стало известно, что интересы журналиста будет защищать известный адвокат Николай Полозов. Он отметил, что сейчас в отношении его подзащитного собираются возбуждать несколько административных дел по статье о разжигании ненависти или вражды. Однако подчеркнул, что граница между "административным" экстремизмом и "криминальным" очень тонкая.

Что известно о Романе Цимбалюке: что известно

Он – собственный корреспондент УНИАН в России. А также единственный украинский журналист, аккредитованный в государстве-агрессоре. Проживает в Москве.

Ведет ютуб-канал, на котором публикует ролики, в которых не боится откровенно высказываться относительно агрессии России против Украины. Неоднократно задавал резкие вопросы российским политикам, в том числе и Владимиру Путину, и смело высказывался в поддержку Украины на популярных шоу российского телевидения.

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