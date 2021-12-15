Об этом журналист Роман Цимбалюк сказал в эфире 24 канала. Его обращение к Путину будет острым и четким.
Важно Цимбалюк рассказал, за что его преследуют в Москве, отреагировали и в МИД
"23 декабря я буду ставить вопрос в таком ключе: "Владимир Владимирович, вы понимаете, что вы запустили исторические события, которые не откатить назад?" Ну, и там будет небольшая прелюдия", – рассказал Цимбалюк.
Он также добавил, что посоветует Путину успокоиться.
Конечно, скажу ему: "Успокойтесь и имейте в виду, что Украина была, есть и будет независимой страной, сколько бы вы ни лили на нас помоев",
– подчеркнул журналист.
Что Цимбалюк спросит у Путина: смотрите видео
Цимбалюка преследуют в России
- Украинского журналиста преследуют в России за якобы "разжигание межнациональной розни" в отношении россиян.
- В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на информацию и осудили такие действия Москвы.
- Сам Цимбалюк заверил, что узнал о преследовании из СМИ.