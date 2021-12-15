Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що у Раді планують доопрацювати документ, враховуючи пропозиції Венеційської комісії.

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Проводяться численні консультації

Проводяться численні консультації з депутатами, експертами, громадськими організаціями та міжнародними партнерами. Відтак, доопрацювання законопроєкту триватиме ще деякий час,

– зазначила Верещук.

Віцепрем'єрка повідомила, що їй невідомо про жодні домовленості України та Заходу не виносити документ на голосування.

Що відомо про реакцію Росії на законопроєкт

Обурення від імені Росії висловив голова російського МЗС Сергій Лавров. Мовляв, якщо парламент проголосує за цей законопроєкт, то це начебто "означатиме розрив з мінським процесом". Париж та Берлін начебто обіцяли Москві посприяти тому, щоб документ не було схвалено.

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Основні положення законопроєкту про перехідний період:

Законопроєкт визначає базові засади деокупації та реінтеграції, а також уніфіковує підходи щодо тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей, Криму та Севастополя.

Також документ запроваджує відповідальність за правопорушення, пов'язані з тимчасовою окупацією.

Венеційська комісія рекомендувала внести зміни у документ, зокрема, це стосується понять "перехідний період" та "перехідне правосуддя".

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