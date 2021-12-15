Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что в Раде планируют доработать документ, учитывая предложения Венецианской комиссии.

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Проводятся многочисленные консультации

Проводятся многочисленные консультации с депутатами, экспертами, общественными организациями и с международными партнерами. Следовательно, доработка законопроекта будет продолжаться еще некоторое время,

– отметила Верещук.

Вице-премьер сообщила, что ей неизвестно ни о каких договоренностях Украины и Запада не выносить документ на голосование.

Что известно о реакции России на законопроект

Возмущение от имени России выразил глава российского МИД Сергей Лавров. Якобы если парламент проголосует за этот законопроект, то это якобы "означает разрыв с минским процессом". Париж и Берлин якобы обещали Москве помочь тому, чтобы документ не был одобрен.

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Основные положения законопроекта о переходном периоде:

Законопроект определяет базовые основы деоккупации и реинтеграции, а также унифицирует подходы к временно оккупированным частям Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя.

Также документ вводит ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией.

Венецианская комиссия рекомендовала внести изменения в документ, в частности, это касается понятий "переходный период" и "переходное правосудие".

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