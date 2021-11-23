Об обустройстве контрольных пунктов въезда-выезда рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Верещук посетила КПВВ "Чонгар"

Ирина Верещук 23 ноября осмотрела режимную и сервисную зону КПВВ "Чонгар". Верещук подчеркнула, что пункт пропуска обслуживается, однако в отношении него есть значительно большие планы.

У нас еще есть задача обустроить здесь аптечный пункт, помещения банка и автобусную станцию для комфорта наших граждан. Эта работа начнется с января 2022 года,

– отметила Ирина Верещук.

На аптеке, отделении банка и АС могут не ограничиться, вероятно, на КПВВ может появиться еще пункт вакцинации. Благодаря автостанции хотят наладить автобусное сообщение от сервисных зон на оккупированную территорию.

Для КПВВ могут приобрести электрокары

Также Верещук отметила, что рассматривают возможность приобретения четырех электромобилей для "Чонгара" и "Каланчака".

Нам надо предложить легальный путь. Нелегальные перевозчики появляются тогда, когда легальный путь не работает и никто это не контролирует. Именно это мы обсуждали вчера на заседании с правоохранительными органами Херсонской области и АР Крым. Мы уже готовы объявить конкурс на приобретение электромобилей в январе,

– добавила вице-премьер.

Надеются, что к февралю вопрос с перевозкой уже может быть решен.

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Что известно о КПВВ на границе с оккупированным Крымом: