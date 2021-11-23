Про облаштування контрольних пунктів в'їзду – виїзду розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

До теми Верещук запевнила, що Україна не подаватиме воду до окупованого Криму

Верещук відвідала КПВВ "Чонгар"

Ірина Верещук 23 листопада оглянула режимну та сервісну зону КПВВ "Чонгар". Верещук наголосила, що пункт пропуску обслуговується, проте щодо нього є значно більші плани.

У нас ще є завдання облаштувати тут аптечний пункт, приміщення банку та автобусну станцію для комфорту наших громадян. Ця робота почнеться з січня 2022 року,

– зазначила Ірина Верещук.

На аптеці, відділенні банку та АС можуть не обмежитись, ймовірно, на КПВВ може з'явитись ще пункт вакцинації. Завдяки автостанції хочуть налагодити автобусне сполучення від сервісних зон на окуповану територію

Для КПВВ можуть придбати електрокари

Також Верещук наголосила, що розглядають можливість придбання чотирьох електромобілів для "Чонгару" та "Каланчака".

Нам треба запропонувати легальний шлях. Нелегальні перевізники з'являються тоді, коли легальний шлях не працює й ніхто це не контролює. Саме це ми обговорювали вчора на засіданні з правоохоронними органами Херсонської області та АР Крим. Ми вже готові оголосити конкурс на придбання електромобілів у січні,

– додала віцепрем'єрка.

Сподіваються, що до лютого питання з перевезенням вже може бути вирішене.

Читайте також Жителям Донецької та Луганської областей збільшили субсидії, – Верещук

Що відомо про КПВВ на межі з окупованим Кримом: