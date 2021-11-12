Сергей Лавров заявил, что в Верховной Раде процесс одобрения законопроекта происходит очень быстро. И это его возмущает.

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Если проект закона об основах государственной политики переходного периода одобрят, то Киев так провозгласит выход из минского комплекса мер,

– подчеркнул российский министр.

По его словам, Париж и Берлин уверяли Москву, что сделают все для того, чтобы этот закон не одобрили. "Но никаких действий с тех пор не одобряли", – пожаловался Лавров.

Заметим, ранее законопроект критиковал президент России Владимир Путин.

Что известно о законопроекте

Россию должны закрепить на уровне закона государством-агрессором и государством-оккупантом.

Закон определяет базовые основы деоккупации и реинтеграции, а также унифицирует подходы относительно временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя.

Документ вводит ответственность за правонарушения, связанные с временной оккупацией, ограничения по избранию на должности украинцев, которые сотрудничали с оккупантами.

Вводит институт консолидации сделок, совершенных на временно оккупированных территориях.

Устанавливает ограничения по обращению валюты государства-агрессора в течение переходного периода.

Напомним, Кабинет Министров одобрил документ в августе 2021 года, а работали над ним еще с сентября 2020. Однако Венецианская комиссия рекомендовала изменить текст законопроекта и приобщить к его наработке жителей временно оккупированных территорий.