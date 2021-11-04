Во время брифинга в парламенте в четверг, 4 ноября, новый вице-премьер сообщила, что все будет зависеть от того, как будет работать украинская сторона.
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"Если мы достучимся до людей, если молодежь захочет поступать сюда в вузы, крымская молодежь, если она будет видеть, что ее тут ждет работа, и она захочет сюда приехать. Молодежь, которая решает, куда ехать учиться, – мы должны за нее бороться", – сказала глава Минреинтеграции.
И если мы будем эффективно работать, то поверьте, это не 25 лет, это намного меньше,
– подчеркнула Ирина Верещук.
Резников ранее говорил про минимум 25 лет
В апреле 2021 года Алексей Резников утверждал, что полноценная реинтеграция, которую нельзя путать с деоккупацией, продлится не меньше чем поколение, то есть 25 лет.
Чиновник тогда также пояснил, что сначала должна быть деоккупация, демилитаризация, наведение конституционного строя. Уже потом кропотливый процесс полноценной реинтеграции.
Совещание у Зеленского по стратегии реинтеграции
Владимир Зеленский в феврале провел рабочее совещание, на котором проинформировали, что Украина разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции ВОТ.
Следовательно, этот процесс будет включать:
- создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках,
- возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма,
- реинтеграцию детей и молодежи,
- наработка механизмов решения жилищных проблем,
- обеспечение информационного суверенитета,
- доступа к административным услугам жителей временно оккупированных территорий.
Во время совещания также говорили об укреплении украинской армии, которая будет функционировать в соответствии с принципами, нормами и стандартами государств-членов НАТО.