Во время брифинга в парламенте в четверг, 4 ноября, новый вице-премьер сообщила, что все будет зависеть от того, как будет работать украинская сторона.

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"Если мы достучимся до людей, если молодежь захочет поступать сюда в вузы, крымская молодежь, если она будет видеть, что ее тут ждет работа, и она захочет сюда приехать. Молодежь, которая решает, куда ехать учиться, – мы должны за нее бороться", – сказала глава Минреинтеграции.

И если мы будем эффективно работать, то поверьте, это не 25 лет, это намного меньше,

– подчеркнула Ирина Верещук.

Резников ранее говорил про минимум 25 лет

В апреле 2021 года Алексей Резников утверждал, что полноценная реинтеграция, которую нельзя путать с деоккупацией, продлится не меньше чем поколение, то есть 25 лет.

Чиновник тогда также пояснил, что сначала должна быть деоккупация, демилитаризация, наведение конституционного строя. Уже потом кропотливый процесс полноценной реинтеграции.

Обратите внимание! Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко ранее заявил, что на восстановление оккупированной части Донбасса нужно примерно 10 миллиардов долларов. Это составляет около 5–7% ВВП Украины.

Совещание у Зеленского по стратегии реинтеграции

Владимир Зеленский в феврале провел рабочее совещание, на котором проинформировали, что Украина разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции ВОТ.

Следовательно, этот процесс будет включать:

создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках,

возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма,

реинтеграцию детей и молодежи,

наработка механизмов решения жилищных проблем,

обеспечение информационного суверенитета,

доступа к административным услугам жителей временно оккупированных территорий.

Во время совещания также говорили об укреплении украинской армии, которая будет функционировать в соответствии с принципами, нормами и стандартами государств-членов НАТО.