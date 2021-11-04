Під час брифінгу в парламенті у четвер, 4 листопада, нова віцепрем'єрка повідомила, що все залежатиме від того, як працюватиме українська сторона.

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"Якщо ми достукаємося до людей, якщо молодь захоче вступати сюди до вишів, кримська молодь, якщо вона буде бачити, що її тут чекає робота, і вона захоче сюди приїхати. Молодь, яка вирішує, куди їхати вчитися, – ми повинні за неї боротися", – сказала глава Мінреінтеграції.

І якщо ми будемо ефективно працювати, то повірте, це не 25 років, це набагато менше,
– наголосила Ірина Верещук.

Резніков раніше говорив про мінімум 25 років

У квітні 2021 року Олексій Резніков стверджував, що повноцінна реінтеграція, яку не можна плутати з деокупацією, триватиме не менше ніж покоління, тобто 25 років.

Посадовець тоді також пояснив, що спочатку має бути деокупація, демілітаризація, наведення конституційного ладу. Вже потім копіткий процес повноцінної реінтеграції.

Нарада у Зеленського щодо стратегії реінтеграції

Володимир Зеленський у лютому провів робочу нараду, на якій поінформували, що Україна розробляє ефективні інструменти безпечної реінтеграції ТОТ.

Відтак, цей процес включатиме:

  • створення міжнародної коаліції для підтримки зусиль нашої держави щодо відновлення територіальної цілісності на всіх переговорних майданчиках,
  • поновлення переговорів на міжнародному рівні щодо деокупації Криму,
  • реінтеграцію дітей і молоді,
  • напрацювання механізмів розв'язання житлових проблем,
  • забезпечення інформаційного суверенітету,
  • доступу до адміністративних послуг мешканців тимчасово окупованих територій.

Під час наради також говорили про зміцнення української армії, яка функціонуватиме відповідно до принципів, норм і стандартів держав-членів НАТО.