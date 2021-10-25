Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Раненый военный на Донбассе

Источник: штаб ООС

Пророссийские боевики в течение 25 октября 4 раза нарушили "тишину". В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

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Воину оперативно оказали первую помощь, а затем госпитализировали. Состояние здоровья украинского защитника средней тяжести.

Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность,

– рассказали в штабе ООС.

Где именно воин получил ранение – в штабе не уточняют.

Ситуация на Донбассе 25 октября

Неподалеку от Каменки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 миллиметра.

Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Недалеко от Золотого-4 российские наемники стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пророссийские телеграм-каналы

Источник: СНБО

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности составил перечень пророссийских каналов в телеграме. Туда попали как персональные блоги политиков, так и общероссийские каналы, которые в основном постят новости.

Таким образом, можем убедиться в существовании и скоординированной деятельности крупной разветвленной сети пропагандистских ресурсов, которые работают на пользу интересов РФ. Эта сеть ориентирована на проведение дискредитационных дезинформационных кампаний против Украины,

– заявили в СНБО.

В ведомстве объяснили, что все упомянутые аккаунты служили своеобразными "хабами", откуда распространяли информацию на меньшие пророссийские страницы. В список СНБО попали такие телеграм-каналы:

Klymenko Time;

VESTI;

"Шептун";

First;

"Новоstnoy";

"Юрий Ткачев";

"Андрей Манчук";

"КОРНИЛОВ";

"Максим Могильницкий";

"Вадим Рабинович";

Moroz.Live.

Особое внимание в СНБО уделили многотысячному каналу Klymenko Time. В СНБО выяснили, что он принадлежит бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко, а другой раскрученный канал Vesti возглавляет гражданская жена Клименко Ольга Семченко.

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В Совбезе отметили, что рекомендуют использовать список органаи государственной власти и местного самоуправления, дипломатическим представительствам Украины и СМИ. К тому же этот список назвали эффективным средством пропаганды.

Фейковая Дия

Источник: телеграм-канал Михаила Федорова

Мошенничество с COVID-сертификатами набирает новые обороты. Мошенники начали торговать фиктивным приложением "Дия", которое внешне выглядит как настоящее. Такое приложение полностью копирует дизайн оригинала. Работники магазинов легко могут спутать его с настоящим сервисом "Дия".

Мошенники продают приложение в интернете. Они отмечают, что их подделка не вызывает никаких подозрений у продавцов. Поэтому с его помощью несовершеннолетние могут покупать в магазинах алкоголь и сигареты.



Документы в фейковом приложении "Дия" / Коллаж Ggadget

Также такое приложение – очередная попытка получить фальшивый сертификат вакцинации. В приложении могут сделать страницу, которая "подтверждает" получение двух вакцин.

Такой подлог уже прокомментировал глава Минцифры Михаил Федоров. Он предупредил, что использование подобных фейковых приложений влечет за собой ответственность по статье "Подделка документов...". За такое правонарушение закон предусматривает не только штрафы, но и заключение.

Конечно же, документы не валидируются через QR. И, для тех, кто покупает подобные "сервисы", будьте осторожны, можно попасть под статью "Подделка документов",

– предостерег Федоров.

Михаил Федоров также пошутил о том, что в сервисе "Дия" запустят новую услугу под названием "Паспорт заключенного", а организаторы этой аферы станут ее первыми пользователями.

Возобновление забастовки в Беларуси

Источник: "Радыё Свабода"

25 октября Союз рабочих Беларуси опубликовал заявление о начале общенациональной забастовки 1 ноября. В ассоциации сообщили, что 30 августа объявили о начале предзабастовочной ситуации в Беларуси и выдвинули требования к власти. Теперь они заявили, что власти не собираются выполнять эти требования, и призвали рабочих бастовать.

Пришло время рабочим взять будущее в свои руки. Мы не имеем права затягивать, пока наши родственники, друзья и товарищи находятся в тюрьмах, а наши матери и сестры, братья и родители умирают в переполненных больницах от коронавируса,

– говорится в сообщении.

Впрочем, намерения бастовать сейчас единодушны: другая общественная инициатива – "Трудовое движение" – заявила, что не поддерживает объявление общенациональной забастовки 1 ноября.

Напомним. В прошлом году 25 октября в стране рабочие объявили общенациональную забастовку. Тысячи людей не вышли на работу, а прошлись мирным шествием с требованием перевыборов. Впрочем, людей разгоняли силой: отряды ОМОНа избивали работников и задерживали особо непослушных.

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Орейро получила российское гражданство

Источник: ТАСС

Известная певица и актриса, звезда "Дикого ангела" Наталья Орейро из Уругвая официально стала гражданкой России. Паспорт с двуглавым орлом получил и ее 9-летний сын. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.



Орейро призналась в любви к Путину и России / Фото spletnik.ru

В марте 2019 года Наталья Орейро сама попросила у Путина паспорт России. В эфире развлекательного шоу "Вечерний Ургант" она заявила, что нет ни одного иностранца, который был бы больше русским, чем она. В любви к России она якобы обошла самого Жерара Депардье.

Уже в июне актриса подала документы на российское гражданство. С таким предложением к звезде обратилось российское посольство. Впрочем, стоит отметить, что с российским гражданством для актрисы не спешили. Она стояла в очереди за паспортом больше двух лет.