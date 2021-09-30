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Интересно Оккупанты на Донбассе вернули комендантский час

Потери на Донбассе

Источник: фейсбук Сокальского горсовета

Гибель нацгвардейца на полигоне

На военном полигоне погиб 24-летний военный из Львовщины – Роман Олекса. Парень был родом из села Завишень возле Сокаля. Трагедия случилась во время учений на полигоне под Киевом. Из-за смерти бойца Нацгвардии ГБР начало расследование.



На полигоне погиб 24-летний военный / Фото Сокальского горсовета

Тело Героя привезли в Сокаль в 16:30. Городская власть призвала всех неравнодушных присоединиться к встрече, ведь Олекса воевал за Украину на Востоке.

Еще один военный погиб во время обстрелов

В штабе ООС сообщили, что оккупанты только за утро 30 сентября трижды нарушили режим прекращения огня. В результате одного из обстрелов украинский военный получил серьезное ранение. К сожалению, медикам спасти его не удалось.

Погибший военный был родом из Зеленодольска Днепропетровской области. Тело Героя привезут в родной город 2 октября.



Погибший во время обстрелов Алексей Стрижак / Фото Зеленодольской городской территориальной общины

Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших бойцов.

Подписи за отставку Разумкова

Источник: 24 канал

Письма от народных депутатов

Утром 30 сентября фракция "Слуга Народа" обратилась к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой выдать подписные листы за его отставку. Последний решил не медлить, поэтому соответствующие бумаги почти сразу появились в Аппарате Верховной Рады. Для того, чтобы процесс отзыва с должности спикера двинулся дальше, нужно не менее 150 подписей.

Позже на имя Разумкова поступило такое же обращение с просьбой выдать подписные листы лично от Арахамии.

По информации СМИ, новым председателем Верховной Рады может стать Руслан Стефанчук.

Реакция Разумкова

Дмитрий Разумков предположил, что решение о его отставке могли принять на тайном заседании фракции "Слуга Народа".

Смотрите, это пусть они между собой разберутся. Потому что письмо пришло от фракции, на бланке фракции, подписанное председателем фракции, поэтому я думаю, что было заседание, просто оно какое-то тайное, видимо, было,

– пояснил Разумков.

Однако в то же время, по его словам, часть коллег из фракции звонят ему и убеждают, что такого решения не поддерживают. Кроме того, Разумков уверяет, что не обижен на Арахамию за обращение о предоставлении писем, потому что "не считает его инициатором" этого.

Относительно своего будущего во фракции "Слуга народа" Разумков еще не уверен. Председатель парламента будет ждать результатов голосования за свою отставку, чтобы увидеть, стоит ли ему возвращаться в партию.

Кресло зашаталось и под Венедиктовой

Вероятная отставка Разумкова вызвала волну обсуждений и дискуссий. Вместе с тем, в СМИ появилась информация о том, что Офис Президента инициировал сбор подписей за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой. Причиной является якобы то, что ее испытательный срок на посту кончился, а надежд она не оправдала.

Возможным преемником Венедиктовой является киевский прокурор Олег Кипер.

Обратите внимание Инициатива Арахамии, – в ОП заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова

Тарифы не будут повышать

Источник: 24 канал

Правительство подписало меморандум

Кабинет Министров, "Нафтогаз" и Ассоциация городов Украины подписали Меморандум о взаимопонимании, который касается отопительного сезона. Такого решения достиг Конгресс местных и региональных властей при президенте.

Основным пунктом в договоре является то, что местная власть не будет повышать тарифы на тепло и воду во время нынешнего отопительного сезона. Поставки газа для населения должны быть бесперебойными. Для этого правительство будет осуществлять финансовую поддержку местных общин.

Гарантии от Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство уже будет поддерживать местные бюджеты. В частности в следующем году 4% от налога на доходы физических лиц и 13,44% от акциза с горючего направят именно туда.

Обратите внимание До конца отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги не будут повышать, – Зеленский

Договоренность между Косово и Сербией

Источник: твитер Мирослава Лайчака

На границе появятся войска НАТО

Сербия и Косово достигли договоренностей по деэскалации конфликта, который вспыхнул еще 20 сентября. Приштина отведет свой спецназ от сербской границы. Об этом сообщил спецпредставитель ЕС по делам Западных Балкан Мирослав Лайчак.

Места спецназовцев из Косово займут военные НАТО, которые разместятся на КПП "Ярине" и "Брняк". Следующим шагом для Приштины и Белграда станет создание рабочей группы, которая должна урегулировать ситуацию с сербскими автомобильными номерами в Косово и прийти к согласию.