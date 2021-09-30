Мол, это инициатива главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Такую информацию спикер президента Сергей Никифоров озвучил в эфире одного из украинских телеканалов.

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У Зеленского говорят о "нормальных отношениях" с Разумковым

Пресс-секретарь Зеленского подчеркнул, что о мотивах стоит спрашивать непосредственно у Арахамии. Мол, только он сможет объяснить, почему написал письмо об отзыве Разумкова с должности спикера Верховной Рады. В то же время Никифоров заявил, что у Президента и Разумкова "нормальные отношения" и подчеркнул, что каждый из политиков "выполняет свою функцию".

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