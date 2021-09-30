Мовляв, це ініціатива очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Таку інформацію речник президента Сергій Никифоров озвучив в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми Втратить публічний вплив, – політолог про наслідки відставки Разумкова

У Зеленського говорять про "нормальні відносини" з Разумковим

Прессекретар Зеленського підкреслив, що про мотиви варто питати безпосередньо в Арахамії. Мовляв, лише він зможе пояснити, чому написав лист про відкликання Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Водночас Никифоров завпенив, що глава держами та Разумков мають "нормальні відносини" й наголосив, що кожен з політиків "виконує свою функцію".

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