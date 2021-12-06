Самые важные новости Украины и мира за 6 декабря:

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В Украине празднуют День ВСУ

Источник: 24 канал

В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил, в 2021 году в ВСУ юбилей – 30 лет. По случаю праздника в шести украинских городах проходят торжества:

демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники;

церемонии вручения боевых флагов и почетных наименований воинским частям;

награждение военнослужащих государственными наградами.

В них принимают часть президент Владимир Зеленский, руководство Министерства обороны Украины и ВСУ.

Города, в которых проходят праздничные мероприятия

Харьков – на площади Свободы,

Одесса – возле Морского вокзала,

Краматорск – на площади Мира,

село Озерное Житомирской области,

Львов – площадь возле Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (перекресток улиц Героев Майдана и Стрыйской),

Киев – на Михайловской площади.

В рамках празднования между ними проводят телемост Харьков – Киев – Краматорск – Львов – Одесса – Озерное.

Торжества по случаю Дня ВСУ: смотрите видео

Поздравительная речь Зеленского

Владимир Зеленский выступил с речью и от имени Украины президент поздравил военных.

30 лет назад мы восстановили независимость Украины. 30 лет назад родились силы, призванные ее защищать – Вооруженные силы Украины,

– отметил глава государства

Политик призвал минутой молчания почтить память тех, кто отдал за родную землю свои жизни.

Впоследствии Владимир Зеленский перечислил те имена выдающихся исторических фигур, в частности Богдана Хмельницкого и Петра Сагайдачного, которые являются примерами военной закалки и мужества.

Залужный опубликовал поздравление

Валерий Залужный записал мощное поздравление, в котором подчеркнул, что украинская армия является одной из сильнейших в мире. По его словам, ВСУ прошли сложный путь своего развития – война заставила войско измениться.

Мы сдержали вражеское наступление и надежно обороняем государство. Боевой опыт и отважность украинских воинов высоко ценят наши партнеры. И наше будущее – в НАТО,

– сказал главнокомандующий Вооруженных сил.

Он подчеркнул, что военные никогда не забудут своих погибших сослуживцев. Они будут продолжать борьбу не только за себя, но и за них. Генерал поблагодарил всех, кто присоединился в ряды ВСУ, а также их близких – за то, что приняли этот непростой выбор.

"В День Вооруженных сил Украины желаю вам стойкости, уверенности и веры! Вместе к победе! Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине", – подытожил Валерий Залужный.

Поздравление Залужного к 30-летию ВСУ: смотрите видео

Зеленский приехал на Донбасс

Источник: Офис Президента

Владимир Зеленский в День Вооруженных сил приехал в Донецкую область в зону Операции объединенных сил. Президент пообщался с военными и вручил пятерым из них награды.

Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины,

– подчеркнул глава государства.

Он убежден, что с такими людьми Украина обязательно победит. Политик ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

Зеленский посетил военных в зоне ООС / Фото офиса Президента

На Донбассе погиб военный

Источник: Пустомытовский городской совет

На Донбассе 5 декабря погиб военнослужащий из Львовщины Руслан Ниров. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах он ушел из жизни.

Печальные новости с фронта. Погиб Ниров Руслан Хамедбийович (10.06.1986 – 05.12.2021) участник боевых действий, житель нашей общины (села Семеновка),

– отметили в Пустомытовском горсовете.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Руслана Нирова.

Обратите внимание! Вероятно, потеря не была боевой, потому что на фейсбук-странице ООС нет информации о смерти воина. Но сообщается о том, что в результате одного обстрела оккупантов никто из бойцов ВСУ не пострадал.



На Донбассе погиб воин Руслан Ниров / Фото из Фейсбука Пустомытовского городского совета

Киев и 8 областей стали "желтыми"

Источник: телеграм-канал Олега Немчинова

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, согласно которому в желтую зону с полуночи 7 декабря возвращаются Киев и 8 областей:

Карантинные ограничения ослабят в:

Донецкой области;

Днепропетровской области;

Ивано-Франковской области;

Луганской области;

Львовской области;

Одесской области;

Ровненской области;

Херсонской области.

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Коронавирус в Украине: что известно

По данным СНБО, с начала пандемии в Украине подтвердили 3 501 955 случаев коронавирус. От осложнений умерли 88 519 людей. Сейчас болеют 353 695 украинцев.

коронавирус. От осложнений умерли людей. Сейчас болеют украинцев. Минздрав информирует, что уже 13 753 064 людей получили первую дозу прививки от COVID-19. При этом, полностью вакцинировались от коронавируса 11 806 077 граждан.

Приговор Януковичу за госизмену

Источник: 24 канал

Верховный Суд не удовлетворил апелляцию адвокатов и оставил без изменений приговор президенту-беглецу Януковичу по делу о государственной измене. Решение по кассационным жалобам объявили 6 декабря.

Суд вынес приговор Оболонского райсуда Киева, определение Киевского апелляционного суда в отношении Януковича Виктора Федоровича оставить без изменения, а кассационные жалобы оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит,

– объявил председательствующий судья.

Во время заседания Верховный Суд рассмотрел заявление Януковича об отказе от адвокатов, а также ходатайство об отводе одного из судей – Николая Мазура. В этом было отказано.