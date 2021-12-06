Самые важные новости Украины и мира за 6 декабря:
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В Украине празднуют День ВСУ
Источник: 24 канал
В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил, в 2021 году в ВСУ юбилей – 30 лет. По случаю праздника в шести украинских городах проходят торжества:
- демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники;
- церемонии вручения боевых флагов и почетных наименований воинским частям;
- награждение военнослужащих государственными наградами.
В них принимают часть президент Владимир Зеленский, руководство Министерства обороны Украины и ВСУ.
Города, в которых проходят праздничные мероприятия
- Харьков – на площади Свободы,
- Одесса – возле Морского вокзала,
- Краматорск – на площади Мира,
- село Озерное Житомирской области,
- Львов – площадь возле Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (перекресток улиц Героев Майдана и Стрыйской),
- Киев – на Михайловской площади.
В рамках празднования между ними проводят телемост Харьков – Киев – Краматорск – Львов – Одесса – Озерное.
Торжества по случаю Дня ВСУ: смотрите видео
Поздравительная речь Зеленского
Владимир Зеленский выступил с речью и от имени Украины президент поздравил военных.
30 лет назад мы восстановили независимость Украины. 30 лет назад родились силы, призванные ее защищать – Вооруженные силы Украины,
– отметил глава государства
Политик призвал минутой молчания почтить память тех, кто отдал за родную землю свои жизни.
Впоследствии Владимир Зеленский перечислил те имена выдающихся исторических фигур, в частности Богдана Хмельницкого и Петра Сагайдачного, которые являются примерами военной закалки и мужества.
Залужный опубликовал поздравление
Валерий Залужный записал мощное поздравление, в котором подчеркнул, что украинская армия является одной из сильнейших в мире. По его словам, ВСУ прошли сложный путь своего развития – война заставила войско измениться.
Мы сдержали вражеское наступление и надежно обороняем государство. Боевой опыт и отважность украинских воинов высоко ценят наши партнеры. И наше будущее – в НАТО,
– сказал главнокомандующий Вооруженных сил.
Он подчеркнул, что военные никогда не забудут своих погибших сослуживцев. Они будут продолжать борьбу не только за себя, но и за них. Генерал поблагодарил всех, кто присоединился в ряды ВСУ, а также их близких – за то, что приняли этот непростой выбор.
"В День Вооруженных сил Украины желаю вам стойкости, уверенности и веры! Вместе к победе! Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине", – подытожил Валерий Залужный.
Поздравление Залужного к 30-летию ВСУ: смотрите видео
Зеленский приехал на Донбасс
Источник: Офис Президента
Владимир Зеленский в День Вооруженных сил приехал в Донецкую область в зону Операции объединенных сил. Президент пообщался с военными и вручил пятерым из них награды.
Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины,
– подчеркнул глава государства.
Он убежден, что с такими людьми Украина обязательно победит. Политик ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.
Зеленский посетил военных в зоне ООС / Фото офиса Президента
На Донбассе погиб военный
Источник: Пустомытовский городской совет
На Донбассе 5 декабря погиб военнослужащий из Львовщины Руслан Ниров. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах он ушел из жизни.
Печальные новости с фронта. Погиб Ниров Руслан Хамедбийович (10.06.1986 – 05.12.2021) участник боевых действий, житель нашей общины (села Семеновка),
– отметили в Пустомытовском горсовете.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Руслана Нирова.
На Донбассе погиб воин Руслан Ниров / Фото из Фейсбука Пустомытовского городского совета
Киев и 8 областей стали "желтыми"
Источник: телеграм-канал Олега Немчинова
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, согласно которому в желтую зону с полуночи 7 декабря возвращаются Киев и 8 областей:
Карантинные ограничения ослабят в:
- Донецкой области;
- Днепропетровской области;
- Ивано-Франковской области;
- Луганской области;
- Львовской области;
- Одесской области;
- Ровненской области;
- Херсонской области.
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Коронавирус в Украине: что известно
- По данным СНБО, с начала пандемии в Украине подтвердили 3 501 955 случаев коронавирус. От осложнений умерли 88 519 людей. Сейчас болеют 353 695 украинцев.
- Минздрав информирует, что уже 13 753 064 людей получили первую дозу прививки от COVID-19. При этом, полностью вакцинировались от коронавируса 11 806 077 граждан.
Приговор Януковичу за госизмену
Источник: 24 канал
Верховный Суд не удовлетворил апелляцию адвокатов и оставил без изменений приговор президенту-беглецу Януковичу по делу о государственной измене. Решение по кассационным жалобам объявили 6 декабря.
Суд вынес приговор Оболонского райсуда Киева, определение Киевского апелляционного суда в отношении Януковича Виктора Федоровича оставить без изменения, а кассационные жалобы оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит,
– объявил председательствующий судья.
Во время заседания Верховный Суд рассмотрел заявление Януковича об отказе от адвокатов, а также ходатайство об отводе одного из судей – Николая Мазура. В этом было отказано.