Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

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Что известно о поджоге кабелей в Германии?

Немецкий концерн Deutsche Bahn в субботу, 2 августа, сообщил, что в районе станции Вебау вблизи города Гоенмельзен в восточной федеральной земле Саксония-Анхальт обнаружен уже третий поджог кабеля на железнодорожной линии.

По предварительным данным местной полиции, этот пожар был умышленным поджогом.

Ранее 2 сгоревших кабеля временно парализовали работу поездов по маршруту между городами Дюссельдорф и Дуйсбург на западе Германии. По предварительным данным, говорится о диверсии, в результате которой пришлось заменить пять кабелей длиной около 100 метров.

Хотя железнодорожное сообщение земли Северный Рейн-Вестфалия (NRW) было восстановлено 2 августа, расследование инцидента продолжается.

В свою очередь, ответственность за поджоги взяли на себя левые экстремисты. На онлайн-платформе левого направления 1 августа разместили сообщение, в котором ответственность за содеянное взяли на себя левые экстремисты из Kommando Angry Birds, выступающих против индустриальных систем. Сейчас полиция проверяет подлинность заявления.