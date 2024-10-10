Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, заметив, что оккупанты наступают цепями по 10 человек, из которых обычно 9 Силы обороны уничтожают. Те, кто успели добежать, формируют новые группы для дальнейших штурмов позиций украинских военных.

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Шокирующая тактика штурмов россиян

По словам командира батальона, основной акцент противник делает на живой силе. Если в 2023 году россияне пытались штурмовать позицию за позицией, то сейчас, когда в чистом поле есть примерно 1 километр, россияне идут цепью, сокращая расстояние между их позициями и позициями ВСУ.

С 10 добегает 1 оккупант. Затем идет следующая волна, уничтожили 8, добежало 2, с третьей волны вообще никто не добежал. Вот так в течение дня из тех, кто добежал враг накапливает силы у наших позиций и затем пытается перейти в ударно-штурмовые действия,

– объяснил Федоренко.

При штурмовых действиях, кроме живой силы, россияне применяют артиллерию и беспилотники. Однако из-за таких огромных потерь враг не достигает желаемых результатов на поле боя.

Заметьте! Заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич рассказал, что враг на Купянщине пытается захватить левый берег реки Оскол. Для этого действуют небольшие вражеские группы, которые пытаются пройти слева или справа пехотой, иногда используют технику.

Командир батальона рассказал, что на прошлой неделе на Купянщине враг применил также 50 единиц бронированной и легкобронированной техники. Кроме того, россияне также использовали двухколесные мотоциклы и багги.

Эта массированная атака, самая большая, которую я помню, для противника завершилась неудачей. Почти вся техника была уничтожена или повреждена на поле боя. В тот день только наш батальон уничтожил 20 единиц техники, еще 20 повредили,

– отметил Федоренко.

Силам обороны удалось приостановить врага на Купянском направлении, сейчас продолжаются чрезвычайно сложные бои для стабилизации ситуации.

Кроме того, сейчас заканчиваются теплые дни, ухудшение погодных условий приведет к образованию раздорожья, что повлияет на возможность проведения интенсивных боевых действий врагом.