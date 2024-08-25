С какой целью это сделал враг, рассказал 24 Каналу советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Интересно 6 ударов по одной точке: Андрющенко сообщил, что уничтожили в Мариуполе

Куда перебрасывают россиян

Сейчас россияне некоторые села Мариупольского района полностью переформатируют под места стоянок и ночевки армии. На это есть несколько причин:

главная: запуск железной дороги Мариуполь – Ростов;

также значительно повлияла Курская операция.

За последние дни зафиксировано не менее трех батальонов сборной солянки, которая поехала на Курск,

– сообщил Андрющенко.

Он рассказал, что техника была переброшена из совершенно разных подразделений, это видно по маркировке. В основном едут из Запорожского и Херсонского направлений.

Также движение продолжается по железной дороге. Местное движение сопротивления фиксирует поезда, железнодорожные цистерны, завозящие топливо на территорию Мариупольского района и выгружают, предположительно, на территории комбината Ильича.

На сегодня Мариуполь уже стал не только подготовительным лагерем, зоной первого эшелона защиты противовоздушной обороны Азовского побережья, аэродромов и нефтеперерабатывающих заводов, а становится большой логистической базой именно для переброски войск по всем направлениям – как на территорию России, так и с территории России,

– резюмировал советник городского головы.