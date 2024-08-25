Об этом в эфире 24 Канала отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что после взрывов россияне ночью начали суетиться и вывозить военную технику, быстро перемещали личный состав на новые места базирования.

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Подарок от ВСУ накануне Дня Независимости

Андрющенко рассказал, что по полученной им информации 23 августа удары пришлись по российской системе ПВО, которая была размещена возле поселка Мангуш.

Было нанесено 6 ударов по одной точке, которая расположена к западу от Мариуполя. Там было поражение по одному из дивизионов противовоздушной обороны, ПВО была полностью обезврежена. Накануне Дня Независимости это был подарок от ВСУ,

– озвучил советник городского головы Мариуполя.

Андрющенко отметил, что это поражение было достаточно чувствительное для противника.

"По нашим данным, был поражен именно тот комплекс С-300, который россияне недавно переместили из города Приморск Запорожской области после того, как ранее уже был обезврежен такой под Мариуполем. Это было громко, эффективно", – рассказал Андрющенко.