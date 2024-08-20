Одной больницы, которую оккупанты превратили в военный госпиталь, уже не хватает. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что среди раненых россиян есть немало офицеров.

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Оттуда оккупанты активно свозят раненых

В Кальмиусском районе Мариуполя переполнен госпиталь. Больница фактически "набита" тяжелоранеными россиянами. "Трехсотых" свозят ежедневно по 10 – 15 человек.

Их свозят с Запорожского направления. Было большое количество офицеров, даже ранга "полковник" и "подполковник". Больницу открыли не так давно, но работает она исключительно как военный госпиталь. Но он слишком мал,

– отметил Петр Андрющенко.

Количество раненых такое высокое, что оккупантам приходится использовать городскую больницу интенсивной терапии. Там выделили несколько этажей для лечения россиян.

"Основные ранения – осколочные. То есть понимаем, что главные "клиенты" этого госпиталя – это те, кто встретился с нашими беспилотниками всех видов. Это очень приятная новость", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.

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Хотя Запорожское направление сейчас не так активно вспоминают в информационном пространстве, однако количество раненых россиян, которым еще повезло оттуда вернуться, свидетельствует, что там также идут активные действия.

Удар по полигону россиян

Недавно сопротивление Приазовья поделилось новостью о том, что в селе Бабах-Тарама, что на берегу Азовского моря, беспилотник прилетел по военному полигону россиян. По меньшей мере 15 раненых тогда пришлось везти в больницы Бердянска.

"Трехсотые" были довольно тяжелые. Мы получили дополнительные данные, что многие из них отошли "к Кобзону". В целом это впервые такая операция сопротивления с применением наших беспилотных систем. Это показывает, что у нас расширяется поле возможностей, таких операций будет больше,

– отметил Андрющенко.

До того подобный удар состоялся в Луганской области. Это была попытка ликвидации одного из коллаборационистов. К сожалению, тогда ему удалось выжить. Впрочем, с опытом и новыми возможностями можно ожидать новые приятные новости с оккупированных территорий.