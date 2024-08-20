Однієї лікарні, яку окупанти перетворили на військовий шпиталь, уже не вистачає. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що серед поранених росіян є чимало офіцерів.

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Звідти окупанти активно звозять поранених

У Кальміуському районі Маріуполя переповнений шпиталь. Лікарня фактично "набита" важкопораненими росіянами. "Трьохсотих" звозять щоденно по 10 – 15 осіб.

Їх звозять з Запорізького напрямку. Була велика кількість офіцерів, навіть рангу "полковник" та "підполковник". Лікарню відкрили не так давно, але працює вона виключно як військовий шпиталь. Але він замалий,

– зазначив Петро Андрющенко.

Кількість поранених така висока, що окупантам доводиться використовувати міську лікарню інтенсивної терапії. Там виділили кілька поверхів для лікування росіян.

"Основні поранення – осколкові. Тобто розуміємо, що головні "клієнти" цього шпиталю – це ті, хто зустрівся з нашими безпілотниками усіх видів. Це дуже приємна новина", – підкреслив радник мера Маріуполя.

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Хоч Запорізький напрямок зараз не так активно згадують в інформаційному просторі, однак кількість поранених росіян, яким ще пощастило звідти повернутись, свідчить, що там також йдуть активні дії.

Удар по полігону росіян

Нещодавно спротив Приазов'я поділився новиною про те, що у селі Бабах-Тарама, що на березі Азовського моря, безпілотник прилетів по військовому полігону росіян. Щонайменше 15 поранених тоді довелося везти у лікарні Бердянська.

"Трьохсоті" були доволі важкі. Ми отримали додаткові дані, що багато з них відійшло "до Кобзона". Загалом це вперше така операція спротиву із застосуванням наших безпілотних систем. Це показує, що у нас розширюється поле можливостей, таких операцій більшатиме,

– зауважив Андрющенко.

До того подібний удар відбувся у Луганській області. Це була спроба ліквідації одного з колаборантів. На жаль, тоді йому вдалося вижити. Втім з досвідом та новими можливостями можна очікувати на нові приємні новини з окупованих територій.